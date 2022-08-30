خبير اقتصادي: تحديث البنية التحتية يخلق فرصًا استثمارية واعدة

قال الدكتور خالد الشافعي، خبير اقتصادي، إنّ الدولة المصرية استطاعت تحديث البنية التحتية لتكون بحجم مشروعات قومية متكاملة، من شأنها توفير وإتاحة فرص استثمارية في كل ربوع مصر لأول مرة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

توسع في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية بشكل عام

وأضاف الخبير الاقتصادي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «لأول مرة يحدث توسع في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية بشكل عام، والمواطن المصري في عقل وقلب القيادة السياسية، التي يمكنها تقديم المستحيل من أجله، وهو ما يتمثل في برامج الحماية الاجتماعية العديدة سواء برنامج تكافل وكرامة أو غيره من البرامج».

مبادرة حياة كريمة لبت طموح 58% من سكان مصر

وتابع الخبير الاقتصادي: «الدولة قدمت خدمات عديدة لأكثر من 20% من عدد سكان مصر، واستطاعت مبادرة حياة كريمة أن تلبي طموح أكثر من 58% من سكان مصر، حيث حسّنت جودة الحياة عبر المشروعات الخاصة بالصحة والتعليم وشبكات الطرق والبنية التحتية والمستشفيات».

الدولة تعمل على توفير كل ما يحتاجه المواطن من سلع أساسية

وأوضح أن الدولة تعمل على توفير كل ما يحتاجه المواطن من سلع أساسية، سواء من منافد وزارة التموين ومنافذ أمان، التي تعمل على تلبية متطلبات المواطن في كل ربوع الجمهورية، وكل هذا يعمل على تخفيف حدة الآثار السلبية المصاحبة لارتفاع الأسعار نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية.