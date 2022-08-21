نشأت الديهي: الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر حققت خلال أول 6 شهور من العام الجاري صادرات بقيمة 19 مليار دولار، رغم تأثير الحرب الروسية على التجارة العالمية، وأزمة سلاسل الإمداد، خلاف تداعيات أزمة فيروس كورونا، كما أن مصر حققت زيادة في الصادرات في النصف الأول من هذا العام بمعدل 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن نسبة الديون كانت تقدر بـ103% من إجمالي الناتج المحلي عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية.

خدمة الدين تقدر بـ7.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة الحالية

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على شاشة «TeN»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام باتخاذ قرار حاسم بالعمل على خفض معدل الدين، مما أدى لخفضه لـ84% من إجمالي الناتج المحلي، كما أن الدولة تخطط لخفض معدل الدين لـ75% خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن خدمة الدين تقدر بـ7.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة الحالية، بدلاً من 10% خلال الفترة السابقة.

الاقتصاد المصري أستطاع أن يمتص الصدمات

وأوضح الإعلامي، أنه بالرغم من تلك الصدمات استطاع الاقتصاد المصري أن يمتص الصدمات، وهذا واضح من توافر كل السلع والخدمات في السوق المصرية، دون أي نقص، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح، ولا يوجد خوف على مصر من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، طالما الدولة المصرية تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة.