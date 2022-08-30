خبير اقتصادي: مصر الدولة الوحيدة التي نفذت مشروعا بحجم حياة كريمة

قال الدكتور خالد الشافعي خبير اقتصادي، إنّ مصر هي الدولة الوحيدة التي نفذت مشروعًا بحجم مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أنَّه الأضخم والأفضل، لأنّه يشمل أكثر من 58% من إجمالي سكان العالم، موضحًا: «مفيش دولة في العالم بتعمل كل هذا العدد من برامج الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الأساسية».

مصر قادرة على الاستقطاع من موازنتها لأجل احتياجات المواطن

وأضاف الخبير الاقتصادي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «مصر قادرة على أن تستقطع من موازنتها لتحقيق ما يحتاجه المواطن المصري، مبنلاقيش الكلام ده في أي دولة أخرى في العالم، لأن دول العالم تعاني ومعدلات التضخم ارتفعت».

وتابع الخبير الاقتصادي، «لتر البنزين في مصر أرخص من الموجود في أمريكا، وهذا الأمر يبشر بأن الوضع الاقتصادي في مصر يسير إلى الأحسن لأن الولايات المتحدة دولة منتجة ومستهلكة ولديها مخزونات تفوق 88 مليون برميل سنويًا».

الاقتصاد المصري يشهد المزيد من التحسن

وشدد الخبير الاقتصادي على أنَّ الاقتصاد المصري يشهد المزيد من التحسن في كل المؤشرات، إذ ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.2 %، ولكن الاقتصاد المصري بلغ 6.6%، بينما معدل نمو الاقتصادات الناشئة في العالم 3.2%، أي أن مصر من أفضل الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم في تحقيق معدل النمو وخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولى.