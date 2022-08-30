متحف الإسكندرية يحتفل بمرور 19 سنة على افتتاحه: ورش تعليمية وعروض مسرحية

ينظم متحف الإسكندرية القومي، اليوم، مجموعة من الفعاليات الفنية المتنوعة، وذلك بمناسبة ذكرى مرور 19 عامًا على افتتاحه، الذي يوافق 31 أغسطس من كل عام.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إنَّ الفعاليات تتضمن عروضًا مسرحية يقدمها المتحف من نتاج ورش المسرح المتحفي التي تمّ تنظيمها خلال الفترة الماضية، استهدفت الأطفال والشباب الموهوبين من عمر 8 سنوات حتى 20 سنة.

ورشة تعليمية

كما ينظم المتحف ورشة تعليمية بعنوان «بحار»، بالتعاون مع مركز الإسكندرية ‏للآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق التابع لكلية الآداب جامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى تقديم فقرة غنائية بمشاركة ‏فرقة أجيال (فريق متحف الإسكندرية القومي) وفريق كورال أطفال غنوة، بحديقة المتحف مساء يوم 1 سبتمبر.

وأوضح أشرف القاضي المشرف على متحف الإسكندرية القومي، أنَّ المتحف يضم 1600 قطعة أثرية تشمل جميع العصور التاريخية التي تمثل حضارة مصر وثقافاتها وفنونها وصناعتها، بداية من عصر الأسرات المصرية القديمة مرورا بالعصر البطلمي والروماني والبيزنطي والإسلامي ثم حقبة العصر الحديث التي تبدأ من حكم محمد علي باشا لمصر وتنتهي بقيام ثورة يوليو 1952م.

1600 قطعة أثرية

ومن أبرز القطع الأثرية المعروضة به تمثال الملك أمنمحات الثالث، وتمثال الملك تحتمس الثالث، ورأس تمثال الملك أخناتون، وتمثال الملكة حتشبسوت، ورأس تمثال الإسكندر الأكبر، وتمثال للمعبود سيرابيس، وتماثيل بعض الأباطرة الرومان مثل كاركلا وهادريان.

جدير بالذكر أنَّ متحف الإسكندرية القومي كان عبارة عن قصر ملك أسعد باسيلي، أحد أثرياء الإسكندرية، الذي كلف المعماري الإيطالي الشهير فيكتور أرلينجر ببنائه، وظل أسعد باشا باسيلي مقيمًا بالقصر حتى عام 1954م، ثم قامت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بشرائه وأصبح مقرًا للقنصلية الأمريكية، وفي عام 1996م قام المجلس الأعلى للآثار بشرائه وتحويلة إلى متحف.

يقع المبنى على مساحة تبلغ 3674 مترًا مربعًا، وقد كانت فكرة إنشاء متحف قومي لمدينة الإسكندرية هي الخطوة الأولى لتحويل ذلك القصر إلى متحف قومي لمدينة الإسكندرية، تمّ افتتاحه رسميًا في 31 أغسطس عام 2003.