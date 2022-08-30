حبس عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات ببنها.. «الجزار» سقط بدولابه

أمرت جهات التحقيق ببنها، بحبس عاطل له معلومات جنائية بتهمة الاتجار في المخدرات، داخل بؤرة إجرامية بمنطقة الشدية دائرة قسم أول بنها، وطلبت تحريات المباحث، وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي، واستخراج صحيفة حالة جنائية للمتهم.

كانت أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن القليوبية، قد تمكنت من ضبط عاطل له معلومات جنائية، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار فى المواد المخدرة في منطقة الشدية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.

تفاصيل ضبط تاجر مخدرات بنها

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول بنها، يفيد بورود معلومات عن قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الشدية، دائرة القسم، وإدارته دولاب مخدرات بالمنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم استهدافه وأمكن ضبط المتهم ويدعى «ا. ج.» وشهرته «الجزار»، مقيم بمنطقة الشدية وبحوزته كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي، وهاتف محمول، متخذا دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

اعترافات المتهم بتجارة المخدرات ببنها

بمواجهة المتهم، بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.