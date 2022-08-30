نائبة «التنسيقية» تبحث مع وزير التجارة الملفات المرتبطة بتوطين الصناعة

التقت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، بعد توليه الحقيبة الوزارية.

وضع استراتيجية وطنية للصناعة

وناقشت نائبة التنسيقية مع وزير الصناعة والتجارة، خطة الوزارة نحو وضع استراتيچية وطنية للصناعة المصرية، بما يليق بالجمهورية الجديدة، وخطة الوزارة نحو النهوض بملف توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي كملف أساسي في الاستراتيجية.

التحديات التي تواجه أصحاب المصانع

كما ناقشت النائبة غادة علي بعض الملفات المرتبطة بتوطين الصناعة، مثل التحديات التي يواجهها أصحاب المصانع كالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل البنك المركزي لتوفير العملة، وحلول لمعوقات استيراد مستلزمات الإنتاج، والحلول المطروحة نحو تقديم تسهيلات لمنح وتجديد تراخيص المصانع، والتسهيلات لتوفير الأراضي الصناعية للمصنعين.