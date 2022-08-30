رئيس التحرير

أحمد الخطيب

نائبة «التنسيقية» تبحث مع وزير التجارة الملفات المرتبطة بتوطين الصناعة

كتب:

حسام حربى
01:29 م | الثلاثاء 30 أغسطس 2022
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

التقت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، بعد توليه الحقيبة الوزارية.

وضع استراتيجية وطنية للصناعة

وناقشت نائبة التنسيقية مع وزير الصناعة والتجارة، خطة الوزارة نحو وضع استراتيچية وطنية للصناعة المصرية، بما يليق بالجمهورية الجديدة، وخطة الوزارة نحو النهوض بملف توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي كملف أساسي في الاستراتيجية.

التحديات التي تواجه أصحاب المصانع

كما ناقشت النائبة غادة علي بعض الملفات المرتبطة بتوطين الصناعة، مثل التحديات التي يواجهها أصحاب المصانع كالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل البنك المركزي لتوفير العملة، وحلول لمعوقات استيراد مستلزمات الإنتاج، والحلول المطروحة نحو تقديم تسهيلات لمنح وتجديد تراخيص المصانع، والتسهيلات لتوفير الأراضي الصناعية للمصنعين.

اقرأ المزيد:

قناة التنسيقية تعرض قصة حب أم كلثوم والقصبجي: «كان بيغير عليها من الملحنين»

عضو «التنسيقية»: الحوار الوطني جاد.. والمحور السياسي يكتسب أهمية قصوى

نائبة «التنسيقية»: صناعة السياحة تساهم بـ11.3% من الناتج المحلي

نواب التنسيقية يشاركون في مؤتمر الهيئة الإنجيلية «التسامح ومواجهة العنف»
بقلم حسام حربى