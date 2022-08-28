عضو «التنسيقية»: الحوار الوطني جاد.. والمحور السياسي يكتسب أهمية قصوى

قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحور السياسي يشغل قلب الحوار الوطني، إذ يكتسب أهمية قصوى بسبب الموضوعات التي يتضمنها مثل العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان ومباشرة الحقوق السياسية، ووجه الحياة السياسية على المستوى البعيد والقريب، وهو ما يخلق حالة من الأريحية لدى القوى السياسية، لأن الحوار الوطني جاد.

كل الآراء مطروحة على مائدة الحوار الوطني

وأضاف درويش خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «الحوار الوطني» على قناة extra news: «نشهد حالة من الحوار مع كل الأطراف سواء المؤيدة والمعارضة، نطرح كل الأفكار على مائدة الحوار حتى نصل في النهاية إلى محددات توافقية نستطيع من خلالها أن نوسع من قاعدة المشاركة السياسية، وأن يكون هناك مكتسبات على أرض الواقع يستفيد منها المواطن، وكيف تتعامل مع مؤسسات الدولة مع هذه المحددات، وستكون كبيرة جدا، ومناخ سياسي واسع تستطيع من خلاله القوى السياسية الوطنية العمل بكل أريحية مع المواطن والشارع المصري».

مراجعات فكرية

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «في ملف حقوق الإنسان نرى مراجعات فكرية لبعض الأفراد الذين كانوا محبوسين على ذمة قضايا متعلقة بآراء سياسية أو مخالفة لبعض القوانين، ونرى أيضا حالة من الدمج أطلقتها الدولة المصرية لمن خرج من الحبس، كما أن مبادرة حياة كريمة حققت بعدا اجتماعيا كبيرا في المحور المتعلق بالعدالة الاجتماعية».