نائبة «التنسيقية»: صناعة السياحة تساهم بـ11.3% من الناتج المحلي

قالت النائبة هيام فاروق، عضو لجنة السياحة وثقافة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة ناقشت قانون المرشدين السياحيين لحل مشكلاتهم في القانون الموجود منذ عام 1983، لافتة إلى أنها تقدمت باقتراح برغبة لتعديل بعض مواد قانون المرشدين السياحيين.

السياحة صناعة تشابكية

وأوضحت «فاروق» خلال استضافتها في برنامج «السلطة التشريعية» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن السياحة صناعة تشابكية ولا يمكن لوزارة السياحة وحدها حل مشكلاتها، ولكن تتشارك فيها وزارات متعددة منها الداخلية والري والزراعة والبيئة، لافتة إلى أن وزارة السياحة لا يمكن أن تعمل بمعزل عن باقي الوزارات، وتقدم لجنة السياحة بمجلس الشيوخ توصيتها للحكومة وتستجيب لها.

مصر لديها العديد من الأنماط السياحية

وأشارت إلى أن مصر لديها العديد من الأنماط السياحية وأبرزها السياحة الثقافية التي تتضمن زيارة الآثار والمتاحف والمعابد، والسياحة المائية أو سياحة الشواطئ والمنتجعات السياحية، بالإضافة للعديد من الأنواع المختلفة للسياحة التي تتمتع بها مصر مثل سياحة المؤتمرات في شرم الشيخ والعلمين والجلالة، وسياحة اليخوت التي يقال عنها سياحة الأثرياء، وهي الأهم في تسليط الضوء عليه في الفترة المقبلة نظرًا لأهميتها.

قطاع السياحة يسهم بـ11.3 % من الناتج المحلى

وأكدت عضو لجنة السياحة وثقافة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قطاع السياحة يسهم بـ11.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم في توفير فرص عمل تقدر بـ9.5% من حجم سوق العمل المصري المحلي.