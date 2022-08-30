الكاظمي: دعوة مقتدى الصدر إلى وقف العنف أعلى مستويات الوطنية

قال مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، إنّ دعوة الزعيم العراقي مقتدى الصدر إلى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي، بحسب ما نقلته قناة « إكسترا نيوز»، الإخبارية.

حماية مقدرات العراق

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، أن كلمة «الصدر»، تحمّل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية لحماية مقدرات العراق، داعيًا إلى التوقف عن لغة التصعيد السياسي والأمني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الأزمات بالعراق.

الانسحاب الفوري من الاعتصام

وكان الزعيم العراقي مقتدى الصدر، دعا أنصاره إلى الانسحاب الفوري وإلغاء الاعتصام أمام مقر مجلس النواب العراقي خلال ساعة من خطابه، قائلًا: « خلال ساعة إن لم ينسحب التيار الصدري من الاعتصام فأنا بريء منه»، وبالفعل حدثت استجابة فورية وتم انسحاب أنصاره بعد اشتباكات استمرت منذ أمس وحتى ظهر اليوم، وقام خلالها المتظاهرون باقتحام مقر القصر الجمهوري ومقر مجلس الوزراء، وقامت القوات العراقية بفض الاشتباكات من خلال إطلاق القنابل المسيلة للدموع.