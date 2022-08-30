«عوض تاج الدين والخشت» يفتتحان منتدى طب القاهرة حول التغيرات المناخية

افتتح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، المنتدى العلمي لكلية طب قصر العيني حول «التغيرات المناخية والصحة من منظور مصري»، لمناقشة مدى تأثير هذه التغيرات على مختلف مناحي الحياة البيئية والصحية والزراعية المصرية.

ورقة بحثية قوية حول تأثيرات التغيرات المناخية على القطاع الطبي

وخلال كلمته، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن أساتذة وقامات قصر العيني لديهم الكفاءة والقدرة على المساهمة الفعالة في مؤتمر التغيرات المناخية من خلال ورقة بحثية قوية حول تأثيرات التغيرات المناخية على القطاع الطبي.

واستعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، استعدادات الدولة المصرية لاستضافة المؤتمر الدولي في شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة العديد من الجهات المختصة مثل مجلس البحوث الطبية بأكاديمية البحث العلمي، مشيرًا إلى تعدد الأسباب التي أدت إلى تفاقم قضية التغيرات المناخية في العالم.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن التغيرات المناخية من أكثر الموضوعات التي اهتمت بها مصر نظرًا لأهمية هذا الملف، والذي اتضح من خلال الجهود الكبيرة للقيادة السياسية والدولة المصرية، مشيرًا إلى اختيار المجتمع الدولي مصر لإقامة منتدى التغيرات المناخية بما يعكس دور وأهمية مصر وقيادتها السياسية.

وأوضح الدكتور الخشت، خلال كلمته، أن العالم الثالث ليس على درجة كافية من الوعي بأهمية البيئة والعناصر المحيطة بها، مؤكدا أن الله خلق الكون بشكل متوازن وهو ما يتجلى في الدورة البيئية، لافتا إلى أن الثورة الصناعية كان لها التأثير الأكبر على قضية التغيرات المناخية، مؤكدًا أهمية التوازن البيئي.

وأوضح الدكتور الخشت، أن التغيرات المناخية تؤثر على الهواء والصحة والصناعات الغذائية وتنعكس في النهاية على الصحة العامة للإنسان سواء من خلال الانبعاثات الكربونية أو غيرها، فهي جزء لا يتجزأ من الصحة العامة.

استحداث برامج علمية خاصة بالبيئة في كلية العلوم

وفي ختام كلمته، استعرض الدكتور محمد الخشت، جهود جامعة القاهرة وإسهاماتها المبكرة في قضية التغيرات المناخية منها مشروعات بحثية على مستوى الأساتذة والطلاب، والتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الرابع والتي من أهم أبعادها المحور البيئي، واستحداث برامج علمية خاصة بالبيئة في كلية العلوم، وتدريب الطلاب على نموذج محاكاة لمؤتمر التغيرات المناخية المقرر انعقاده في شهر نوفمبر بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى إنشاء كلية للطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة القاهرة الدولية بمدينة أكتوبر بهدف المساهمة في إيجاد مكانة للدولة المصرية على خريطة العالم في مجال الطاقة.

وقال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن كلية طب قصر العيني تعد صرحًا عريقًا وهي بمستشفياتها وعلمائها الملجأ والملاذ والأمان لكل المصريين، وبقاء قصر العيني بخير، مؤشر لسلامة المنظومة الصحية في مصر، لافتًا إلى أن المنظومة الصحية في مصر بشكل عام شهدت تطورات كبيرة.

وأوضح الدكتور محمود صقر، أن مصر تعد من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية حول العالم، حيث أنها دولة ساحلية تتأثر بارتفاع منسوب البحر، وأي نقص يؤثر على صحة المصريين وارتفاع درجة الحرارة مع ارتفاع الكثافة السكانية.

ولفت رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى أن الدولة المصرية قامت بالعديد من الجهود للتقليل من التغيرات المناخية من بينها المشروعات الكبرى ذات الأهداف المزدوجة تنموية وبيئية مثل إنشاء شبكة الطرق التي تقلل من الانبعاثات الكربونية، وتخفيض الكثافات المرورية التي تساهم في تقليل الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى التوسع في وسائل المواصلات الكهربائية مثل المترو والمونوريل والسيارات الكهربائية.

كما تم التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية بنحو 4.5 مليون فدان في الدلتا الجديدة بما يساهم في تقليل غاز ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تنفيذ أكبر مشروعات في العالم لإعادة معالجة المياه، مشيرًا إلى أن مجتمع البحث العلمي له مساهمات كبيرة في قضية التغيرات المناخية من خلال وجود جامعة القاهرة على قمة النشر العلمي الدولي حول موضوعات المناخ.

من جانبها، قالت الدكتورة منال المصري عميدة كلية طب قصر العيني، إن التغيرات المناخية تعد من أهم وأخطر التحديات التي يواجهها العالم حاليًا وتمثل تهديدًا مباشرًا وغير مباشرًا للصحة العامة ومنظوماتها في كافة الدول.

البحث العلمي أهم عناصر مواجهة تغير المناخ

وأكدت عميدة كلية طب قصر العيني، أن الصحة ليست بمنأى عن التحديات المناخية، مشيرة إلى أن أهم عنصر لمجابهة التحديات المناخية هو البحث العلمي والدراسات الدقيقة لاستشراف المستقبل القريب والبعيد، مؤكدة أن مجابهة تحديات التغيرات المناخية تستلزم التوعية ليس فقط للمجتمع الأكاديمي وحسب ولكن للمجتمع غير الأكاديمي.

ولفتت إلى أن مواجهة آثار التغيرات المناخية على الصحة تتمثل في عدة أركان أبرزها: تقليل الانبعاثات الصادرة عن النشاط الطبي والصحي وتخفيف آثار تلك الانبعاثات والتكيف الصحي مع التغيرات المناخية وهو ما يستلزم مرونة المنظومة الصحية بمكوناتها بما فيها العنصر البشري.

حضر المنتدى متخصصون من جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وأكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل البحوث والتكنولوجيا والابتكار، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

ومن المقرر أن تشهد باقي جلسات المنتدى استعراض التطورات المناخية في العالم بشكل عام وفي مصر بشكل خاص، ومن بينها التطورات المناخية وما يترتب عليها من تأثيرات على الصحة والأمن الغذائي ووسائل تثبيط هذه التأثيرات والتكيف معها، والتعريف بمفهوم الصحة الكوكبية Planetary health كمفهوم شامل للصحة يتضمن التشابكات المعقدة بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والطبيعة وما يطرأ عليها من تغييرات ومنها التغيرات المناخية، كما ستناقش جلسات المنتدى المحاور الثلاث الرئيسة لمواجهة التحديات المناخية وهي التخفيف من حدة التغيرات المناخية بما فيها تقليل الانبعاثات الكربونية وآثارها، والتأقلم مع تلك التغييرات، وأخيرًا مرونة الأنظمة الصحية للتعامل مع المخاطر الصحية المحتملة.