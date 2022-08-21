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رئيس جامعة القاهرة يعين فؤاد زامل مديرا جديدا لـ قصر العيني الفرنساوي

كتب:

أحمد أبوضيف
04:41 م | الأحد 21 أغسطس 2022
قصر العيني الفرنساوي

قصر العيني الفرنساوي

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتعيين الدكتور فؤاد زامل، مديرًا لمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي».

ووجه «الخشت»، مدير مستشفى الفرنساوي الجديد، بالالتزام بتنفيذ المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021- 2025، في قطاع المستشفيات، للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع، وتنفيذ سياسات الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة، وترشيد الإنفاق.

كما حدد الدكتور الخشت، مجموعة من المهام العاجلة للمدير الجديد، للارتقاء بالمستشفى طبقا للمعايير القياسية للمستشفيات.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.