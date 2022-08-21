جامعة القاهرة تكرّم تخصصات الـ«100 الأفضل عالميا» والمجلات في قائمة الـ«10»

نظمت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، احتفالية لتكريم التخصصات العلمية التي دخلت في أفضل 100 جامعة عالمية، ووصول المجلات العلمية التي تصدرها الجامعة إلى مراكز متقدمة ضمن أفضل 10 على مستوى العالم، حققت مكانة مرموقة محليا ودوليا، في إطار حرص الجامعة على الاهتمام بالبحث العلمي، وتشجيع العلماء وتقدير الإسهامات العلمية التي يقدمونها لخدمة الوطن وتحقيق أهداف التنمية في مصر، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، ورؤساء تحرير المجلات العلمية، وفرق التحرير.

إثراء البحث العلمي

وقال الخشت، إنّ احتفالية جامعة القاهرة لتكريم التخصصات والمجلات المتقدمة، تستهدف دعم وتكريم أعضاء هيئة التدريس ذوي الجهد المتميز لهم، وتشجيع علمائها بما لديها من إمكانات علمية لإثراء البحث العلمي والنشر الدولي والارتقاء بمكانة الجامعة على مستوى العالم، وبما يساهم في تحقيق الجودة الشاملة لمنظومة الأداء الجامعي ورفع مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية، مؤكدا اهتمام الجامعة بعلمائها والبحث العلمي الذي يُعد أحد أبرز العوامل التي تعتمد عليها الدول المتقدمة لتحقيق النجاحات في مختلف المجالات.

تقييم بمعايير دولية

وأكد الخشت، أنّ جامعة القاهرة تقيس نفسها على أساس المعايير الدولية، ومعرفة المعايير الداخلية للتصنيفات العالمية، للعمل من خلالها والتركيز عليها واستيفائها، مشيدًا بجهود وتميز علماء الجامعة وأساتذتها ودورهم الفعال في التقدم الكبير الذي حققته الجامعة بشكل عام على المستويات كافة، سواء التصنيفات العالمية أو المجلات العلمية التي تصدرها الجامعة، مؤكدًا أنّ علماء الجامعة يمثلون عماد وأساس تقدمها، كما أشاد بالدور الفعال لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقطاع الدراسات العليا وقطاع شؤون التعليم والطلاب.

تقدم 100 مركز في تصنيف شنغهاي

وأوضح أنّ جامعة القاهرة تقدمت بشكل كبير في التصنيفات الدولية، ووصلت إلى مصاف الجامعات المرموقة عالميا، وهو ما ظهرت نتائجه بشكل واضح في عدة جوانب، أهمها تقدم الجامعة 100 مركز في تصنيف شنغهاي، ودخول 5 تخصصات ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، وهي «الهندسة المدنية والإنشائية، هندسة البترول وإدارة الضيافة والترفيه في المركز من 51 - 100، وتخصص طب الأسنان في المركز من 51 - 70، وتخصص الصيدلة وعلوم الأدوية في المركز 81 عالميًا، مؤكدًا أنّ هذا التواجد بمثابة إنجاز كبير، نظرا لأن جامعة القاهرة عملاقة بعدد كلياتها ومراكزها وطلابها وأعضاء هيئة التدريس بها بما يجعلها في حالة حراك كبيرة، موضحا أن الجامعة تعمل على التقدم في كافة التصنيفات وليس فقط تصنيف شنغهاي.

5 مجلات علمية في مكانة مرموقة

ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى وصول 5 مجلات علمية تصدرها الجامعة إلى مكانة مرموقة على المستوى المحلي والدولي، وهي مجلة جامعة القاهرة للعلوم التطبيقية JAR، التي حصلت على المركز الثامن عالميًا، وأصبحت واحدة من المجلات المبوبة في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة مثل سكوبس وسيماجو، والمجلة المصرية المعلوماتية التي حصلت على معامل تأثير 4.195، إضافة إلى المجلة الدولية للعلوم البيطرية التي حصلت على المركز الرابع عالميًا، ومجلة الاقتصاد والعلوم السياسية التي تم إدراجها في قاعدة بيانات شبكة العلوم، ومجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية التطبيقية.

ووجّه الدكتور الخشت، بعقد ورش عمل واجتماعات دورية لرؤساء وهيئات تحرير المجلات العلمية الدولية التي تصدرها جامعة القاهرة، بهدف تبادل الخبرات للارتقاء بالأداء.

من جانبه، قال الدكتور محمد محسن العطار، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إنّ جامعة القاهرة لا تدخر جهدًا في تكريم الأساتذة المرموقين الذين تخطى عطاؤهم المتميز الحدود التقليدية لرسالة أستاذ الجامعة، والذين لهم دور مميز في رفعة الجامعة والوطن، وحققوا إنجازات متميزة في البحث العلمي والعملية التعليمية وخدمة المجتمع، إضافة إلى تشجيع شباب أعضاء هيئة التدريس النابغين في المجالين البحثي والتعليمي.

وأشاد الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بتقدم الجامعة في تصنيف شنغهاي تحت قيادة الدكتور محمد الخشت، بما يمثل خطوة مهمة في سلسلة إنجازات متكررة.

وفي ختام الاحتفالية، تم توزيع شهادات التقدير على الحضور، كما قدّم الحضور الشكر للدكتور محمد الخشت، لدعمه المستمر والمتواصل وتشجيعه الكبير لهم، الذي ساهم في تحقيق إنجازات كبيرة على المستويات البحثية والتعليمية.