يا حلاوة تمور جنوب سيناء.. «برحي ومجدول وسمان» والجودة عالية

تعتبر محافظة جنوب سيناء من المحافظات الصحراوية التي تتميز بندرة المياه وانخفاض خصوبة التربة، حيث إن الأمطار هي المصدر الرئيسي للمياه هناك، والتربة فقيرة في عدد من عناصرها.

جهاز تعمير سيناء كان صاحب اللبنة الأولى في إنشاء المزارع النموذجية التي تتميز بوجود أنواع من الخضروات والفواكه والنخل لم تكن تعرفها المحافظة، مزارعو جنوب سيناء انتهجوا هذا المنهج وبدأت عمليات زراعة محاصيل تكون مناسبة للتربة وتدر عائدا اقتصاديا مثل البلح الذي أصبح من الزراعات الناجحة.

المهندس محسن حامد رئيس جهاز تعمير سيناء، قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى إطلاق مشروع التنمية المتكاملة في محافظتي شمال وجنوب سيناء عام 2016، وجرى اختيار المزارع في مناطق تتوافر فيها المياه الجوفية لري المحاصيل، وتكون التربة بها بعض العناصر الغذائية.

وأضاف أنه جرى إدخال محصول البلح البرحى والمجدول لأول مرة في تاريخ المحافظة عن طريق المزارع التي أنشأها جهاز تعمير سيناء الذي أسند المهمة إلى شركة المعادي للتنمية الزراعية التي قامت بالتنفيذ وإدخال زراعات لم تكن معروفة في جنوب سيناء.

التجربة أثبتت النجاح بعد مرور 3 أعوام وأصبحت المزارع النموذجية الموجودة في جنوب سيناء تدر الإنتاج الوفير من البلح بنوعيه، مشيرا إلى أن البلح المجدول والبرحى في جنوب سيناء يتميز بجودة عالية مقارنة بباقي المحافظات أو مقارنة بين دول أخرى، حيث ترتفع نسبة السكر في المنتج بشكل ملحوظ مع طبقات شمعية تتواجد على المجدول غير موجودة في مناطق أخرى.

1000 نخلة مجدول وبرحي

المهندس محمد السكري رئيس مجلس إدارة شركة المعادي للتنمية الزراعية المنفذة لمشروع التنمية المتكاملة بجنوب سيناء، أكد لـ«الوطن»، أن مزارع جهاز التعمير التي تنشأ حديثا أو جرى إنشاؤها، شهدت زرع 500 نخلة مجدول و500 نخلة برحي، بالإضافة إلى الزيتون ومزارع السمك والصوب الزراعات المحمية.

وأضاف أن جهاز التعمير يوزع المنتجات على المنافذ التابعة للجهاز بأقل من سعر السوق حتى يحصل المواطنون على المنتجات الخالية من أي مواد كيميائية لأن تربة جنوب سيناء بكر ويمكن زراعة بعض المحاصيل فيها.

أشهر أنواع البلح في المحافظة

عبد الرحمن صالح المغربي مسؤول تسويق في إحدى المزارع في جنوب سيناء، قال إن أشهر أنواع البلح في المحافظة الأول المجدول الذي يتربع على قمة الأنواع من حيث العائد الاقتصادي، يجاوز سعر في الأسواق 150 جنيها للكيلو، البرحي سعره يبدأ من 15 جنيها حتى 17 حسب الحجم، وباقي الأنواع كالسمان والبنتعيش سعرها لا يتجاوز 7 جنيهات.

وقال إن البلح ينضج وينزل الأسواق قبل المحافظات الأخرى بسبب حرارة الجو.