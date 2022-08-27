مكافأة لجميع العاملين بجامعة الأزهر بمناسبة انتهاء العام الدراسي

صدّق الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، على صرف مكافأة مالية قدرها ألف جنيه لجميع منسوبي الجامعة «كادر خاص وعام ومتفرغين»، وذلك بمناسبة انتهاء الامتحانات وانتهاء الفصل الدراسي الثاني وإعلان النتائج الدراسية واعتمادها، وصرح بذلك الأستاذ سعيد علي آمين عام الجامعة.

مكافأة العاملين بجامعة الأزهر

وأوضح الأمين العام أن المكافأة يستفيد منها جميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار دعم منسوبي الجامعة وتحفيزا لهم على جهودهم المخلصة في سبيل النهوض والارتقاء بجامعة الأزهر مما كان له أطيب الأثر من خلال تقدم تصنيف الجامعة محليا وإقليميا ودوليا في تصنيف شنغهاي للعام 2022 م.

انتهاء العام الدراسي 2022

وأضاف الأمين العام أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة تتوجه بالشكر لجميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بمناسبة انتهاء العام الدراسي 2022، وقرب استقبال العام الدراسي الجديد 202، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عام خير ونماء وبركة على مصرنا الحبيبة وأزهرنا الشريف في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.