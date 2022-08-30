التعليم العالي: إغلاق باب التقدم لتنسيق الجامعات الأهلية اليوم.. «فيديو»

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن باب التنسيق للقبول بالجامعات الأهلية سيغلق في السابعة مساء اليوم، إيذانا بانتهاء التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، ممن يرغبون في الالتحاق بالجامعات الأهلية، مشيرا إلى أن اللجنة المكونة من رؤساء الجامعات الأهلية سوف تجتمع مع مسؤولي مكتب التنسيق الإلكتروني، وفقا للأعداد التي يحددها مجلس الجامعات الأهلية ليتحدد بعد ذلك الحد الأدنى لكل كلية من الكليات.

الحد الأدنى للقبول يختلف من جامعة لأخرى

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان عبدالباقي، على قناة «dmc» أن الحد الأدنى للقبول يختلف من جامعة لأخرى في عدد من التخصصات العلمية، وفقا لعدد الطلاب المقبلين على التقديم بهذه التخصصات وحصلوا على مجموع يؤهلهم، فمن الممكن أن يختلف تنسيق وبرنامج الطب البشري من جامعة لأخرى وفقا لحجم الإقبال على هذا التخصص، مشيرا إلى أنه بمجرد انتهاء اجتماع رؤساء الجامعات الأهلية مع مسؤولي مكتب التنسيق سيجري تحديد الحد الأدنى للقبول لكل برنامج من برامج الدراسة.

المرحلة الثانية من تقليل الاغتراب تنتهي غدا

وقال «عبدالغفار»، إن طلاب المناطق الحدودية لهم خصوصية، ومجلس الوزراء أعطى لهم ميزة نسبية في تنسيقهم بالجامعات، أما الجامعات الأهلية البعيدة عن الأماكن السكنية فتقدم مزايا لتشجيع الطلاب على الالتحاق بها، مشيرا إلى أن تقليل الاغتراب الخاص بالمرحلة الثانية ينتهي مساء غد الأربعاء.