التعليم: مراجعة نماذج إجابات «الدور الثاني» بالثانوية العامة قبل التصحيح

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا، اليوم، مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية بديوان عام الوزارة، لمتابعة عدد من الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

وأكّد وزير التعليم، الدور المهم لمديري عموم تنمية المواد الدراسية، ومشاركتهم في إعداد المناهج الدراسية، وفي اللجان التي تراجع نماذج الإجابة في امتحانات الثانوية العامة «الدور الثاني»، لإجراء أي تعديلات لازمة قبل التصحيح.

آليات تنفيذ دمج القنوات التعليمية في البرامج الدراسية

وناقش «حجازي»، آليات تنفيذ دمج القنوات التعليمية والتكنولوجيا في البرامج الدراسية، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ إعداد جدول لمواعيد البث يكون متاحًا لأولياء الأمور، لمتابعة أبنائهم في مشاهدة الدروس، مؤكّدًا أنَّ هذه الآليات تعظم الموارد وتحقق القيمة المضافة وتجذب الطلاب للدراسة وتساعد في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

ووجه بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة والمنصات التعليمية، وقيام مديري عموم تنمية المواد الدراسية باستخراج الروابط الهامة المتصلة بتدريس كل موضوع في المنهج لتكون متاحة لجميع المعنيين من الطلاب والمعلمين والموجهين وأولياء الأمور لإثراء العملية التعليمية.

إعداد حقيبة تدريبية للصف الخامس

وكلف «حجازي»، مديري عموم تنمية المواد الدراسية، بإعداد دليل الطالب في كل مادة، يحتوي على الأنشطة والرابط الخاص بالدروس والموضوعات الدراسية الموجودة على بنك المعرفة ومنصات الوزارة الإلكترونية، وإعداد مراجعة الكتب بالتعاون مع المركز القومي للمناهج، فضلًا عن إعداد حقيبة تدريبية للصف الخامس.

وخلال الاجتماع، أكّدت الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام، على التواصل مع الموجهين بالمديريات لتنفيذ جميع التعليمات والكتب الدورية التي يصدرها الدكتور الوزير، وتأكّيد إعداد المديريات خطط متابعة مستمرة طوال العام؛ لمتابعة العملية التعليمية ورفع التقارير للوزارة فيما يتعلق بالمناهج وطرق تدريسها وانتظام العملية التعليمية.

وشددت رئيس قطاع التعليم على متابعة برامج تدريب المعلمين وقياس أثرها ومدى الاستفادة منها داخل القاعات، فضلًا عن إعداد حصر كامل للتدريبات التي قد تتمّ لكل مادة خلال العام وتقييمها فنيًا للطالب والمعلم.