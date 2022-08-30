الأكاديمية المهنية للمعلمين تعقد تدريبات لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عقد تدريبات لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية على برنامج «الرياضيات متعة وأسلوب حياة» في محافظات «الشرقية، والإسماعيلية، والسويس، والفيوم، والأقصر، وأسوان، وبني سويف»، وبناء على موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تدريب معلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، إنَّه يتمّ تدريب معلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية على برنامج «الرياضيات متعة وأسلوب حياة» والمرسل عبر البريد الإلكتروني ومدة التدريب يومين، تبدأ من الساعة 9 صباحًا وتنتهي 1 ظهرًا.

وأضافت الأكاديمية المهنية أنَّه يتمّ تسليم قائمة المدربين عبر البريد الإلكتروني إلى مدير إدارة التدريب بالمديرية، إذ يمكن في حالة العجز في بعض الإدارات الاستعانة بمن يرشحه موجه عام الرياضيات، ويتم التعاون مع موجه عام الرياضيات بالمديرية بشأن إخطار المستهدفين بموعد ومكان التدريب طبقًا لتوزيعهم في البند السابق.

وتتولي شركة «كاسيو» اليابانية في إطار البروتوكول الموقع بين الأكاديمية المهنية للمعلمين، طباعة الاختبارات القبلية والبعدية واستمارات استطلاع الرأي وتوصيلها، لتسليمها إلى مدير إدارة التدريب للتطبيق واسترجاعها بعد التطبيق وتسلم نتائج الاختبارات، واستعارات استطلاع الرأي في كشف يتضمن (كود المعلم – الاسم - المدرسة - الإدارة التعليمية - الرقم القومي قاعدة بيانات كاملة لإدراجها على قاعدة بيانات التنمية المهنية).

استلام أوراق حضور وانصراف للمتدربين

وأكّدت أكاديمية المعلمين أنَّه يتمّ تسلم أوراق حضور وانصراف للمتدربين من مدير إدارة التدريب، ولا يتم تحرير أوراق مالية للبرنامج، مشددة علي الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ترسل كشوف الحضور والانصراف ونتائج الاختبارات القبلية والبعدية واستمارات استطلاع الرأي، وكشوف المستهدفين متضمنة بيانات إلى الإدارة العامة لصلاحية الترقي بالمقر الرئيس للأكاديمية فور الانتهاء من البرنامج ويكتب على الملف «تدريب كاسيو» لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية.