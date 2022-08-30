«المهندسين» تطالب «الإسكان» بتغيير ترخيص أرض مستشفى بدر لمشروع تجاري

كشف المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن تقدم النقابة بطلب إلى وزارة الإسكان لتغيير ترخيص الأرض المخصصة لمستشفى المهندسين في مدينة بدر، إلى مشروع إداري تجاري سكني، موضحا أنه كان صاحب فكرة إنشاء المستشفى لكن تبين بعد ذلك أن المشروع سيتكلف مبالغ باهظة، ما يهدد باستمراره.

مستشفى المهندسين في بدر

وأشار نقيب المهندسين في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن الرأي العام الهندسي تغير تماما ولا يرحب بفكرة إنشاء المستشفى بسبب ارتفاع التكلفة، وتابع: «تقدمنا بطلب لوزارة الإسكان لتعديل ترخيص الأرض من مستشفى إلى مشروع إداري تجاري سكني، بنظام المطور العقاري، وقد يتم المشروع خلال عامين».

ولفت النبراوي إلى أن هذا لا يعني انهيار حلم المهندسين في بناء مستشفى خاصة بهم لكن سيتم عرض وجهتي النظر سواء باستمرار مشروع المستشفى أو تحويله إلى مشروع إداري تجاري سكني إلى الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في مارس من العام المقبل لاختيار الأنسب.

وقف العمل في مستشفى المهندسين

وكان من أوائل قرارات المهندس طارق النبراوي عقب فوزه بمنصب النقيب خلال الانتخابات التي أجريت مارس الماضي هو وقف العمل في مستشفى نقابة المهندسين بمدينة بدر كما تقرر وقف قيام صندوق المعاشات بدراسة تمويل أو ضمان تمويل المرحلة الأولى للهيكل الخرساني في حدود 300 مليون جنيها لمدة عام.