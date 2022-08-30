نقيب المهندسين: سنتفاوض مع وزارة التموين لتشغيل مصنع المكرونة

قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إن النقابة ستبدأ فتح ملف الأصول غير المستغلة، والذي وصفه بأنه ملف «بالغ الأهمية»، ويشمل أرض المستشفى في مدينة بدر وأرض «سيتي ستارز»، ومصنع المكرونة في الإسماعيلية ومشروع كفر ربيع.

مصنع المكرونة

وأوضح نقيب المهندسين في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مجلس النقابة أكد في اجتماعه على ضرورة البدء في حل أزمة الأصول غير المستغلة لنقابة المهندسين، موضحا أن هناك أصول وصلت لدرجة من التهالك وتحتاج تكلفة عالية جدا مثل مصنع المكرونة.

وبخصوص الحلول المقترحة لتشغيل مصنع المكرونة باعتباره أحد الأصول غير المستغلة والمملوكة لنقابة المهندسين قال النبراوي: «لدينا أكثر من بديل مثل الاستعانة بجهات تستأجر المصنع أو تعاوننا في تطويره نظير الحصول على نسبة وسنتفاوض مع وزارة التموين في هذا الشأن».

مشروع كفر ربيع

وتطرق نقيب المهندسين إلى مشروع كفر ربيع مشيرا إلى أنه متعثر منذ شرائه، وهو عبارة عن قطعة أرض بها مزارع دواجن ومجزر، وتابع: «المشروع متهالك ومتوقف عن العمل منذ نحو 10 سنوات، ويجب إعادة التقييم سواء للاستفادة من الأرض في مشروع آخر أو إعادة التشغيل».

وواصل المهندس طارق النبراوي: «أما بخصوص أرض سيتي ستارز سنطلب عروضًا لاستغلالها بالمشاركة مع النقابة لكن بعد تقييم قيمة الأرض تقييم واقعي».