أهداف التعاون بين «الهجرة» و«الاتصالات».. خدمة ودعم المصريين بالخارج

تولي وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اهتماما كبيرا بأبناء الوطن المقيمين والعاملين بالخارج، من خلال إطلاق المبادرات والخدمات المختلفة لهم، من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية.

وتزامنا مع ذلك، تبحث السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كل السبل للتعاون مع الوزارات المختلفة، وعمل بروتوكولات تعاون مشتركة، لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، لكونهم بمثابة خط الدفاع الأول لمصر داخل الدول المضيفة المختلفة، على مستوى دول العالم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أهداف التعاون المشترك بين «الهجرة» و«الاتصالات»، وفقا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

أهداف التعاون المشترك بين «الهجرة» و«الاتصالات»

1- تطوير البنية التكنولوجية وتفعيل التحول الرقمي داخل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

2- مناقشة سبل استفادة المصريين المقيمين في الخارج من الخدمات الرقمية، وذلك للتيسير عليهم عملية استخراج أوراقهم الرسمية.

3- إمكانية توفير آليات استفادة المصريين بالخارج من منصة مصر الرقمية والتي تضم 150 خدمة حكومية.

4- تعزيز جهود التواصل مع المصريين بالخارج وربطهم بالوطن.

5- دراسة إطلاق تطبيق إلكتروني يجمع كل المزايا والمحفزات، كمنصة للترويج للفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج.

خدمات «الهجرة» للمصريين بالخارج

وجدير بالذكر أن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تتيح خدمات عدة للمصريين بالخارج، حيث أتاحت الخط الساخن برقم «19787»، بجانب إمكانية التواصل مع الوزارة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«يوتيوب»، والتى يستطيع جميع المصريين بالخارج، زيارتها بسهولة، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالمصريين بالخارج، وخدمات مكافحة الهجرة غير الشرعية، وخدمات التعليم، الصحة، التجنيد، وغيرها من الخدمات المختلفة، المتعلقة بوزارات وقطاعات الدولة المصرية، وذلك عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.