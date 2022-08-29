وزيرة الهجرة تستقبل عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق والتواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب، استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، من أجل التشاور حول الملفات الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج ومتطلباتهم وما يواجهونه من تحديات.

مزايا تحفيزية للمصريين بالخارج

في بداية اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة بالنائبة البرلمانية، كما ناقشت عددًا من الأفكار والمقترحات الخاصة بدعم المصريين في الخارج وربطهم بالدولة، حيث قدمت الوزيرة عددا من الأطروحات الجديدة التي قامت الوزارة بدراستها لعرضها على رئيس مجلس الوزراء تتمثل في عدد من المبادرات والمزايا التحفيزية للمصريين بالخارج.

وقالت السفيرة سها جندي إن التعاون والتنسيق فيما بين وزارة الهجرة وأعضاء مجلس النواب كسُلطة تشريعية أمر هام لصالح رعاية المصريين بالخارج وخدمة مصالحهم، حيث أن النواب هم صوت الشعب، مضيفة أن تكليفات القيادة السياسية لوزارة الهجرة تتمحور في الأساس حول استدامة التواصل مع المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم وتقديم كافة التيسيرات لهم والاستفادة من خبراتهم ودمجهم في عملية التنمية الجارية على أرض الوطن.

من جانبها، تقدمت النائبة غادة عجمي بخالص التهنئة إلى السفيرة سها جندي على تولي حقيبة وزارة الهجرة، وأوضحت أن الجاليات المصرية بالخارج يمثلون جزءً من قوى مصر الناعمة، مضيفة: «يجب أن نعمل جميعا والجهات المعنية سويا لخدمة المصريين بالخارج».

النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات

وناقشت النائبة غادة عجمي عددا من الأفكار والمقترحات لدعم المصريين بالخارج في مختلف المجالات في إطار تلبية احتياجاتهم ونقل الطلبات المشروعة، مشيدة بنجاح النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات والمصريين بالخارج.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق فيما بين وزارة الهجرة ومجلس النواب للوصول إلى صيغ توافقية لمبادرات جديدة من شأنها تلبية متطلبات المصريين بالخارج تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.