الهجرة: نتواصل مع رؤساء البنوك لتسهيل آليات تحويلات المصريين بالخارج

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنَّ التواصل مع الكيانات والجاليات المصرية بالخارج، جزء مهم من خطة ومحاور عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، للتواصل معهم وتقديم الخدمات المختلفة لهم.

جاري التنسيق والتواصل مع محافظ البنك المركزي

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنَّ الوزارة قد عقدت النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، خلال الأيام الماضية، الذي ناقش عدد كبير من الملفات المهمة، خلال جلساته.

وأضافت السفيرة سها جندي، أنَّ من أبرز الاحتياجات التي عرضها الكيانات المصرية والمصريين بالخارج خلال جلسات المؤتمر، مشكلة التحويلات البنكية، وعدم وجود فروع كثيرة للبنوك المختلفة، داخل عدد من الدول المضيفة.

وأكّدت وزيرة الهجرة أنَّه جار التنسيق والتواصل مع محافظ البنك المركزي، وعدد من رؤساء البنوك لتسهيل تحويلات المصريين بالخارج بالدول المضيفة، ومناقشة إمكانية إتاحة فروع بنكية بشكل اكبر داخل الدول المضيفة.

قيمة وثيقة التأمين 100 ألف جنيه للمصريين بالخارج

وأوضحت السفيرة سها جندي، أنَّ الوزارة تسعى طوال الوقت لإطلاق مبادرات مختلفة لخدمة المصريين بالخارج، ومن أهم تلك المبادرات، إطلاق أول وثيقة للتأمين على المصريين بالخارج، «وثيقة التأمين» في حالة الوفاة الطبيعية، أو الوفاة إثر حادث، وذلك بالتعاون مع المجمعة التأمينية، وبقيمة 100 ألف جنيه، وبقيمة اشتراك 100 جنيه سنويًا.

ونوهت وزيرة الهجرة، إلى أهمية التواصل مع المصريين في الخارج، إذ يمثلون خط الدفاع الأول لمصر بالخارج، من خلال نقل صورة مصر ومشروعاتها القومية داخل الدول المضيفة الذين يعيشون فيها على مستوى العالم.

وجاءت تلك التصريحات، على هامش اللقاء التعارفي الذي عقدته السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع عدد من الصحفيين مسئولي الملف، بعدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، أمس، بمقر الوزارة بمركز المؤتمرات، بمدينة نصر.