استعدادات جامعة الإسكندرية و«الأهلية» للعام الجديد.. الجدول الزمني للدراسة

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس الجامعة المنعقد، اليوم الثلاثاء، على عمداء الكليات، أهمية تكثيف جهود الكليات استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023، وسرعة الانتهاء من كافة عمليات الصيانة للمباني والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على معايير السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية، بالإضافة لضرورة الاهتمام بجودة الخدمات المختلفة المقدمة لطلاب الجامعة، بحيث تكون على مستوى متميز.

الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد بجامعة الإسكندرية

واستعرض رئيس جامعة الإسكندرية الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول في 1 أكتوبر المقبل، ويستمر لمدة 14 أسبوعا، وتبدأ امتحانات «الترم الأول» 9 يناير وتنتهي 26 يناير 2023، وتبدأ أجازة الفصل الدراسي الأول 28 يناير 2023، وتستمر لمدة أسبوعين، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023 ويستمر لمدة 16 أسبوعا، وتبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي خلال شهر يونيو 2023.

استعدادات الدراسة في جامعة الإسكندرية الأهلية

كما استعرض رئيس الجامعة استعدادات الدراسة بجامعة الإسكندرية الأهلية المنشأة من خلال جامعة الإسكندرية، حيث تبدأ في أول أكتوبر المقبل أيضا، في المبانىي المخصصة لها بمقر الجامعة الأهلية بسموحة الجديدة، لافتاً أنه سيتم الاستفادة من معامل ومستشفيات جامعة الإسكندرية لتوفير احتياجات تقديم الخدمة التعليمية لطلاب الجامعة الأهلية، موضحا أنه تم التنسيق مع محافظ الإسكندرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الوصول لمقر الجامعة الأهلية وتوفير الخدمات اللازمة.

جامعة الإسكندرية تعلن جاهزية فرعها في جنوب السودان

وأكد رئيس الجامعة أن فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان أصبح جاهزاً للدراسة، من حيث الإنشاءات والتجهيزات المطلوبة، ويبدأ تشغيل الفرع عقب توقيع الاتفاقية المشتركة بين الجانبين، وستكون الدراسة فيها على أساس بعض البرامج والدرجات المشتركة الأخرى بالتعاون مع الجامعات العالمية.

واستعرض «قنصوة» الجهود المبذولة لتحقيق رؤية واستراتيجية جامعة الإسكندرية للوصول بها إلى مكانة دولية مرموقة من خلال رؤية مستقبلية حديثة للجامعة، موضحا جهود الجامعة لإنشاء فرع جامعة الإسكندرية بدولة ماليزيا، والتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيداً لتوقيع الاتفاقية المشتركة لإنشاء الفرع، مؤكدا أن الدراسة بالفرع ستكون قائمة على البرامج program based university، وجزء من الدراسة سيكون بجامعة الإسكندرية الأم التي ستمنح الدرجة العلمية.