وزير الرياضة يشهد ختام بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا باستاد جامعة الإسكندرية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الخميس، ختام بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا، والتي استضافتها جامعة الإسكندرية في الفترة من 20 حتى 25 أغسطس الجاري على ملاعب جامعة الإسكندرية بمشاركة 16 جامعة ومعهدا بتنظيم الاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضة «الإدارة العامة للاتحادات النوعية والإدارة العامة للنشاط الطلابي» بوزارة الشباب والرياضة.

تضمن حفل الختام -الذى أُقيم بإستاد جامعة الإسكندرية-، طابور عرض الجامعات المشاركة بالبطولة، ومجموعة من الفقرات الرياضية قدمها طلاب كلية التربية الرياضية «بنين»، وطالبات كلية التربية الرياضية «بنات» بجامعة الإسكندرية، وعقب ذلك أقيم نهائي البطولة بين فريقي جامعة المنوفية وجامعة كفر الشيخ، وانتهت بفوز جامعة المنوفية بنتيجة 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، وجاء في المركز الثالث بالبطولة فريق جامعة الزقازيق.

في كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالتواجد في حفل ختام بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا في رحاب جامعة الإسكندرية، مقدماً التقدير لجميع من ساهم في تنظيم تلك البطولة، مشيراً أن تنظيمها يأتي ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة ورؤيتها على صعيد الاهتمام بالنشاط الطلابي داخل الجامعات والمعاهد المصرية.

لفت الدكتور أشرف صبحي إلى التعاون المثمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والاتحاد الرياضي للجامعات في تنفيذ أنشطة ومشروعات شبابية ورياضية لطلاب الجامعات المصرية على مدار العام في جميع محافظات الجمهورية، والكشف عن الموهوبين والمبدعين في المجالات الرياضية والفنية والأدبية من خلال المسابقات والفعاليات المختلفة.

أشاد وزير الرياضة بالمستوى الذى قدمه طلاب الجامعات والمعاهد العليا المُشاركين في بطولة كأس مصر في رياضة كرة القدم، وحالة الحراك الرياضي الذى شهده إستاد جامعة الإسكندرية خلال فترة البطولة، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بنشر الممارسة الرياضية بين أوساط الطلاب.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية أن وزير الشباب والرياضة صاحب رؤية علمية هادفة إلى تحقيق التنمية والتطور للرياضة المصرية بالشكل الذى يليق بمكانة واسم "مصر"، لافتاً أن الجميع حريص على التخطيط لمستقبل أفضل لطلاب الجامعات المصرية في ضوء الجمهورية الجديدة التي دشنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما وجه الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات التقدير إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم للاتحاد، مقدماً الشكر إلى جميع رؤساء الجامعات الذين حرصوا على التواجد في حفل ختام البطولة التي تأتى بالتزامن مع احتفال الاتحاد الرياضي للجامعات باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على إنشائه.

حضر حفل الختام كل من الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عبد الرزاق يوسف دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم، والدكتور صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفه سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من نواب رؤساء الجامعات، وعمداء كليات جامعة الإسكندرية، وأعضاء هيئة التدريس.