برامج مميزة في طب بيطري جامعة الإسكندرية.. اعرف الشروط والمصاريف 

أطلقت كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية، عدة برامج خاصة مميزة للحصول على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية من كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية، وهما برنامجي «سلامة وجودة الغذاء، طب وجراحة الحيوانات الأليفة»، إذ يهدفان إلى إخراج خريجين مؤهلين لتطوير الاقتصاد القومي.

مصاريف البرامج المميزة في طب بيطري الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل البرامج المميزة في كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية، التي تجري الدراسة بهما باللغة الإنجليزية عدا بعض المقررات التي يتطلب تدريسها باللغة العربية، وتبلغ تكلفة الساعة المعتمدة للطلاب المصريين 500 جنيه مصرى للساعة الواحدة.

يهدف برنامج سلامة وجودة الغذاء في بيطري الإسكندرية إلى تخريج طبيب بيطري متميز ذو قدرات ومهارات عالية يعمل في مجال سلامة وجودة الغذاء للحفاظ على صحة المستهلك ومجالات الغذاء.

وبحسب بيان الكلية الرسمي، فإن البرنامج يتميز في قدرته على إعداد أطباء بيطريين ذوي قدرات مميزة في مجال صحة وسلامة الأغذية في كافة منافذ وقطاعات الدولة، وعلى وجه الخصوص قطاعات الصحة والزراعة والتجارة والصناعة، والسياحة والفنادق والطيران، قطاع الأمن الغذائي لما لهم من أهمية خاصة ومردود مباشر على لاقتصاد القومي.

برنامج طب وجراحة الحيوانات الأليفة في بيطري الإسكندرية

ويهدف برنامج طب وجراحة الحيوانات الأليفة في بيطري الإسكندرية، إلى تخريج طبيب بيطري مؤهل ومتميز ويمتلك قدرات ومهارات عالية في مجال طب وجراحة الحيوانات الأليفة.

كما يتميز لإعداد أطباء بيطريين لديهم إلماما تاما بجميع أساسيات العلوم في مجال الحيوانات الأليفة وأن يكونوا أكفاء وذوي خبرات علمية وعملية خاصة تمكنهم من تشخيص وعلاج الأمراض والإصابات الجراحية التي تصيب الحيوانات الأليفة وتقديم الاستشارات المطلوبة، وأن يكون لديهم القدرة على معرفة المستحضرات الطبية والعقاقير المخدرة والتحصينات المختلفة الخاصة بالحيوانات الأليفة وتأثيرها الدوائي وأعراضها الجانبية.

شروط الالتحاق بالبرامج المتميزة في طب بيطري الإسكندرية

- يتم قبول طلاب الطب البيطري من كافة الجامعات دون النظر للتوزيع الجغرافي.

- نظام الدراسة بنظام الساعات المعتمدة (إجمالي 192 ساعة معتمدة) في 5 مستويات دراسية.

ــ العام الدراسي فصلان أساسيان «خريف وربيع» وفصل اختياري «صيف».

أوراق الالتحاق ببرامج كلية الطب البيطري جامعة الملك

- شهادة الثانوية أو ما يعادلها طبقا لنظام القبول بالجامعات المصرية الحكومية.

- شهادة بكالوريوس العلوم الزراعية.

- يتم قبول الطلاب الوافدين من خلال مكتب الوافدين بجامعة الإسكندرية.