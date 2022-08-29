جامعة الإسكندرية تفحص اتفاقياتها مع الجامعات الأخرى لتقييم العائد منها

وجه الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكلاء الكليات، بسرعة تقديم تقرير شامل عن الاتفاقيات التي وقعتها جامعة الإسكندرية مع الجامعات الأخرى، والفحص والدراسة المتأنية للاتفاقيات، لتقييم العائد الحقيقي ومدى الاستفادة منها، طبقاً لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بإدارة الجامعة.

جامعة الإسكندرية تمحو أمية 854 مواطنا

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور سالم عبد الرازق وكيل كلية التربية، حول النتائج المحققة من جانب جامعة الإسكندرية في مجال محو الأمية وتعلم الكبار، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث ساهمت الجامعة في محو أمية 854 مواطنا خلال دورة أبريل 2022.

10 قوافل بيطرية من جامعة الإسكندرية

واستعرض المجلس التقرير المجمع المقدم من الدكتور وائل بهجت وكيل كلية الطب البيطرى عن القوافل الطبية البيطرية الخدمية والتدريبية، والتي نفذتها الكلية خلال شهري يوليو وأغسطس 2022، وبلغ عددها 10 قوافل، وشمل التقرير أعداد الحيوانات التى تم توقيع الكشف عليها، وكذلك إجراء عمليات جراحية وصرف مضادات حيوية لعلاج الحيوانات بقرى أبيس المختلفة.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة أميرة زكي وكيل كلية العلوم، عن إجمالي أنشطة قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي 2021 /2022.

دورات تدريبية في زراعة الإسكندرية

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة إيمان عياد وكيل كلية زراعة سابا، عن الدورات التدريبية الخدمية بالكلية خلال الاجازة الصيفية للعام الجامعى 2021/2022، والتي دارت حول عدة موضوعات مثل نظم الزراعة الحديثة، ومتطلبات هيئة سلامة الغذاء، وأسس تقنيات تحليل الأغذية، وتشخيص الأمراض النباتية الفيروسية، والإنتاج الحيواني، ومكافحة الآفات المنزلية، وإدارة الوقت واتخاذ القرار، وغيرها من الدورات الهامة تحت إشراف أساتذة من الكلية حضر خلالها متدربين من جهات مختلفة مثل جامعات الأزهر، ودمنهور ، ومطروح.

ووافق المجلس على تعيين الدكتورة وفاء السحلي، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، عضو من الخارج بالمجلس لمدة عامين.

ووافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتور سامح عوض الأستاذ بقسم علوم وتقنية الألبان بكلية الزراعة بعنوان «اكتشاف وابتكار سلالات وظيفية من الأغذية المخمرة التقليدية بين الصين ومصر».