أول سيدة تتولى رئاسة شركة بـ«الإنتاج الحربي» لـ«الوطن»: أنا ابنة القطاع منذ 24 عاما

قالت المهندسة دينا عبدالمنعم، أول سيدة تتولى رئاسة شركة تابعة لوزارة الإنتاج الحربي، إنها ستبذل قصارى جهدها لإثبات أن ثقة المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتعيينها رئيساً لمجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية «مصنع 27 الحربي»، اليوم الثلاثاء، في محلها.

وأضافت المهندسة دينا عبدالمنعم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنها سعيدة بثقة الوزير لاختيارها في هذا المنصب الهام لأول مرة في تاريخ وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضحت أنها ليست غريبة عن وزارة الإنتاج الحربي، أو مصانعها وكياناتها الصناعية الكبرى، قائلة: «أتشرف بكوني واحدة من أبناء الإنتاج الحربي منذ نحو 24 عاماً».

وتابعت: «سأعمل لأبذل قصارى جهدي، لأثبت أن ثقة المهندس محمد صلاح الدين، في محلها، وسأعمل جاهدة للارتقاء بشركة شبرا للصناعات الهندسية، وقطاع الإنتاج الحربي ككل».

كان محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، قد ذكر أن قرار تعيين المهندسة دينا صلاح الدين، كأول رئيسة لمجلس إدارة وحدة تابعة للوزارة، يأتي إعمالاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن أداء المرأة وتأثيرها يدفع لإعطاء الفرصة لمشاركتها في صنع القرار، والفرصة للقيادة.

وحصلت المهندسة دينا عبدالمنعم، على بكالوريوس هندسة القوى والآلات الكهربائية، كما درست في جامعة ميسوري، وجامعة كينجز بلندن، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وعملت في وزارة الإنتاج الحربية كمهندسة للصيانة بإحدى الشركات منذ عام 1998، وتدرجت في المناصب حتى أصبحت مساعدا لوزير الإنتاج الحربي للتطوير والمتابعة، وصدر اليوم قراراً بتعينها رئيساً لمجلس إدارة مصنع «27 الحربي».