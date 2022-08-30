رئيس إيني الإيطالية: الاكتشافات المتحققة في عهد السيسي ساعدتنا في سرعة إنتاج الغاز المصري

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس إيني الإيطالية، أعرب عن اعتزازه بالاكتشافات التي تحققت تحت القيادة والمتابعة الدقيقة الشخصية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما كان له بالغ الأثر في سرعة نجاح الشركة بإنتاج الغاز الطبيعي المصري، ما جعل مصر حاليا من الدول الإقليمية الرئيسية في قطاع إنتاج الطاقة وتصديرها، في وقت يشهد العالم فيه أزمة طاحنة بهذا المجال.

السيسي يستقبل رئيس إيني الإيطالية

وصرح السفير بسام راضي، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس السيسي، استقبل وفدا من شركة إيني الإيطالية للبترول، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

مشروعات الطاقة المتجددة

وأشار «راضي» إلى أن اللقاء تناول استعراض نشاط الشركة الحالي والمستقبلي في مصر بمجالات الاستكشاف والإنتاج، وكذلك التعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة.