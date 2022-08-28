اقتصادي: الرئيس السيسي تبنى استراتيجية شاملة لتنمية الصعيد

أشاد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية في تنمية محافظات الصعيد، من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، إذ ذكر أن أرقام المشروعات التي تمت في الصعيد خلال السنوات الماضية كانت كبيرة للغاية، فلغة الأرقام تحمل دلالات أكثر وضوحًا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «إكسترا اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «extra news».

إهمال الصعيد في الأزمنة الماضية

وأضاف أنه في الأزمنة الماضية كانت هناك فجوة تنموية هائلة وكبيرة عزلت قطاع الصعيد عن الوجه البحري، إذ تكرست التنمية في العاصمة المصرية القاهرة والعديد من محافظات الوجه البحري، الأمر الذي أدى إلى معظم محافظات الصعيد، حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، فإهمال الصعيد كان له تداعياته على الجانب الاقتصادي المصري، خاصة بعد ارتفاع مستوى الفقر والبطالة وقلة حصة الفرد هناك من الناتج، ومن تدفق الاستثمار.

استراتيجية شاملة من أجل تنمية الصعيد

أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أنه بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم 2014، تبنى استراتيجية شاملة وواضحة من أجل تنمية الصعيد، أخذت في طياتها كافة الأمور التي اتفقت مع مصطلح «حياة كريمة» من خدمات تعليم وصحة وتنمية هذا المواطن نفسه مع وجود مشروعات تتلاءم مع اعتبارات الجدوى الاقتصادية للإقليم الذي يعيش فيه وبشبكة متكاملة من البنية التحتية، إذ كان قبل ذلك يفكر المواطن بالصعيد من النزوح لمحافظات أخرى بحثًا عن الرزق.