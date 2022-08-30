السيسي: نتطلع لمواصلة «إيني» البحث والاستكشاف لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول، وعددا من مسؤولي الشركة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح راضي، بأن اللقاء تناول استعراض نشاط الشركة الإيطالية الحالي والمستقبلي بمصر في مجالات استكشاف وإنتاج الغاز والبترول، والتعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك ترسيخا لتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بمختلف أنواعها.

تعزيز التعاون مع إيني

ووجّه الرئيس بمواصلة تعزيز التعاون المثمر مع شركة إيني الإيطالية، معربا عن التقدير للشراكة القائمة مع الشركة وما تنفذه من أنشطة متعددة، وأكد تطلعه لمواصلة الشركة نشاطها في مجال البحث والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة.

ومن جانبه، أعرب رئيس شركة إيني عن تشرفه بلقاء الرئيس، واعتزازه بمسيرة التعاون المشترك مع مصر والاكتشافات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الأعوام الماضية تحت القيادة والمتابعة الدقيقة الشخصية من قبل الرئيس، ما كان له بالغ الأثر في سرعة نجاح الشركة بإنتاج الغاز الطبيعي المصري، ما جعل مصر حاليا من الدول الإقليمية الرئيسية في قطاع إنتاج الطاقة، في وقت يشهد العالم خلاله أزمة طاحنة بهذا المجال.

تصدير الغاز المسال

واستعرض الوزير طارق الملا، تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر، بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية خاصةً ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي في مصر من حقل ظهر وكذا لتصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة في كل من إدكو ودمياط، واللتين تعملان بكامل كفاءتهما حاليا، وهو القطاع الذي حققت فيه مصر طفرة كبيرة وأصبح لها مكانة محورية في منطقة البحر المتوسط، في إطار رؤية مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة.

كما استعرض كذلك رئيس شركة إيني المخطط المتكامل للتعاون مع مصر في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الرياح والطاقة الشمسية، بإقامة مجموعة من المشروعات المشتركة تهدف إلى إنتاج 10 جيجاوات من الكهرباء خلال السنوات القادمة، وذلك بالتكامل مع استراتيجية مصر للتحول الأخضر وزيادة نسبة مزيج الطاقة المتجددة.