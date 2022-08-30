السيسي: أقدر جهود الأطراف العراقية ودعوات التهدئة لوقف التصعيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، «أقدر الجهود المخلصة من الأطراف العراقية، ودعوات التهدئة من مختلف القوى السياسية بالبلاد، لوقف التصعيد وأعمال العنف، والتي أدت إلى الاحتواء السريع للأزمة الأخيرة في العراق الشقيق»

وأعرب السيسي في بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم، عن أمنياته في أن يتم استثمار تلك الجهود الصادقة للبناء عليها، لتعزيز مسار الحوار بين الجميع، من أجل سلامة العراق والحفاظ على مقدراته»