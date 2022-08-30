«التعبئة والإحصاء»: الانتهاء من المسح الصحي للأسرة المصرية.. يتبقى تحليل النتائج

قال عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن آخر عملية مسح للسكان كان في 2019، وجرى تنفيذه على مستوى الجمهورية، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن الجهاز يعمل منذ 2020، من خلال تجارب مبدئية للمسح الميداني، لكن جائحة كورونا أدت لتعطيل العمل مؤقتا، إلى أن استعاد الجهاز التنفيذ، واستكمل المسح.

المسح الديموجرافي الصحي

أوضح «شرف الدين»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «dmc»، أن المسح الديموجرافي الصحي، يجر تنفيذه في أكثر من 100 دولة على مستوى العالم، وفقا لمعايير عالمية تساعد على المقارنة والتنافس بين الدول، والاستفادة منها في صناعة القرار، ووضع الخطط التنموية، لافتا إلى أن المسح يهدف لتوفير المعلومات لجميع أجهزة الدولة، ويقدمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

استخدام تكنولوجيا المعلومات لأول مرة من خلال منظومة متكاملة

وأشار عبد الحميد شرف الدين، إلى أن المسح يتضمن استخدام تكنولوجيا المعلومات لأول مرة، من خلال منظومة متكاملة، وإجراءات ميدانية متطورة، ورصد المعلومات بشكل سريع وتقني، لافتا إلى أن المسح رصد عدة مؤشرات حول تنظيم الأسرة والحمل ورعاية الأطفال، وانتشار الأمراض الوبائية والأمراض الوراثية، ومظاهر العنف ضد المرأة وأراء الشباب حول قضية الصحة الإنجابية.

كتاب تفصيلي بنتائج تحليلية للمسح

أكد مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المسح ينتج كتاب تفصيلي بنتائج تحليلية بعد الانتهاء من المسح، يصل إلى 450 صفحة، يتضمن كل المعلومات للأسرة المصرية على مستوى الجمهورية، ويتبقى حاليا تحليل النتائج النهائية، مشيرا إلى انخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى (2.85) طفل لكل سيدة عام 2021، مقابل (3.5) طفل لكل سيدة عام 2014.

وسجلت المحافظات الحضرية، أقل مستوى، ليصل (2.2) طفل لكل سيدة، كما انخفض معدل الإنجاب على مستوى الأقاليم عام 2021، مقارنة بعام 2014، إذ سجل ريف الوجه القبلي، أعلى معدل إنجاب (3.6) طفل لكل سيدة، مقابل (4.1) عام 2014، ولوحظ أن هناك تقاربا بين حضر الوجه البحري والقبلي، ليبلغ (2.4)، (2.5) على التوالي.