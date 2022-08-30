مكتبة الإسكندرية تفتتح «بينالي كتاب الفنان 2022» بمشاركة 32 فنانا

افتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بينالي مكتبة الإسكندرية الدولي العاشر لكتاب الفنان، والذي نظمته إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ويقام في قاعتي المعارض الشرقية والغربية بقاعة المؤتمرات، بحضور أنا ميلينا دي جافيريا، سفيرة كولومبيا بالقاهرة، وديفيد رينجير، الملحق الثقافي لسفارة فرنسا.

وعبّرت سفيرة كولومبيا في كلمتها، عن سعادتها لوجودها بالمكتبة، وتقدمت بالشكر للتعاون المثمر مع المكتبة لتنظيم «البينالي».

ارتباط الفن التشكيلي بحياة الإنسان

ورحب الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بالحضور وعبّر عن سعادته لحضوره افتتاح البينالي الدولي الذي يعبر عن الفن التشكيلي وارتباط هذا الفن بحياة الإنسان منذ القدم وكيفية التعبير عن مشاعره وما يدور في داخله بالرسم على الكهوف، وهو ما تطور عبر العصور ليصبح عبارة عن رموز يفهمها كل إنسان بطريقته، وتنتقل إلى البشر وترفع من شأنهم.

التعاون العالمي في مجال الفن التشكيلي

كما أوضح «زايد» أن البينالي يضيف نوعا من التعاون العالمي في مجال الفن التشكيلي، حيث شارك في البينالي هذا العام 18 فنانًا وفنانة من مصر، و14 فنانًا من كندا، بالإضافة لمشاركة 23 عملًا فنيًّا من مؤسسة Arte Dos Graficos من بوجوتا في كولومبيا، وذلك بالتعاون مع سفارة كولومبيا بالقاهرة، بالإضافة لمشاركة 25 عملا فنيا من دار نشر La Diane Française ومقرها مدينة نيس بفرنسا، والتي يحرص صاحبها ومديرها جون بول أوريليا، على المشاركة الدائمة في البينالي، وتقديم الأعمال الفنية الأصلية المعروضة كهدية لمكتبة الإسكندرية، لتبقى ضمن مجموعة مقتنياتها الدائمة، تقديرًا منه لدور المكتبة في نشر الوعي بالثقافة والفنون، ويدعم المشاركة الفرنسية لهذه الدورة المعهد الفرنسي بالقاهرة.

المعرض توقف دورة واحدة بسبب كورونا

ويحظى «بينالي كتاب الفنان» باهتمام خاص من الفنانين محليّا ودوليّا، لنجاح دوراته السابقة وتميز محتواها، منذ نشأة البينالي مع ميلاد المكتبة عام 2002.

وتوالت دورات البينالي منتظمة كل عامين عدا سنة 2020، حيث لم تُقم الدورة التاسعة لظروف وتداعيات انتشار فيروس كورونا عالميا.

مواعيد معرض بينالي 2022

جدير بالذكر أن الأعمال المشاركة تتنوع في محتواها وفكرتها وتقنياتها المختلفة، ولكن يجمعها روح الحدث نفسه، والتي تدور حول الكتاب أو الكتابة أو القصة أو الحكي أو القصة المصورة أو استخدام الحرف والرمز في العمل الفني، حيث يمكن لكل فنان أن يحكي قصته أو يعبر عن حكايته بشكل نابع من روحه، وفي نفس الوقت متصل بالمفهوم الشامل للحدث.

ويستمر المعرض حتى يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، يوميا من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً، عدا أيام الجمعة.