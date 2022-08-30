التنمية المحلية: تبادل الخبرات بين الدول الأفريقية يسهم في مواجهة التحديات

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فاعليات اليوم الثاني لأعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والمعنية بموضوعات الخدمة العامة، والحوكمة المحلية واللامركزية، والتنمية الحضرية والمستوطنات البشرية، والمنعقدة في الفترة من 29 لـ31 أغسطس 2022.

خطة العمل الاستراتيجية للمستوطنات البشرية

استمرت فعاليات جلسة العمل الخاصة بالتنمية الحضرية والمستوطنات البشرية، والتي ناقش خلالها الدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، خطة العمل الاستراتيجية للمستوطنات البشرية والتنمية الحضرية، التي تنتهجها الدول الإفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية، لتطوير وتنفيذ خطط العمل في إطار إقليمي متسق، فضلا لدعم الدول الأعضاء في تطوير خطط عمل وطنية يجرى دمجها في برامج التنمية الحضرية الوطنية، لضمان استدامة التنمية في جميع بلدان ومدن القارة.

وأشارالدكتور خالد عبد الحليم خلال جلسة العمل إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية، والاسترشاد بالنماذج الحضرية الناجحة مثل نموذج تطوير المناطق العشوائية في مصر، والاستفادة من إيجابياتها وتلافي سلبياتها، لدورها الهام في الإسراع بتحقيق التنمية الحضرية، مع تطوير سياسات وآليات تدريب وبناء قدرات العاملين فى مجال التطوير الحضري من خلال ورش العمل المتخصصة لتحسين الأداء المهني، وإكسابهم العديد من المهارات في هذا المجال.

تعزيز نظم التنمية الحضرية في أفريقيا

أوضح أن تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء يسهم في تعزيز نظم التنمية الحضرية في أفريقيا، ومواجهة التحديات والعقبات بالمراكز الحضرية والريفية وتقديم خدمات تحقق رضا المواطنين، وتحقق تنمية متوازنة وشاملة.

وناقش الحضور إعداد قانون نموذجي كنقطة دخول لميثاق الاتحاد الأفريقى بشأن التنمية الحضرية والبشرية في أفريقيا بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.

اقتراح إنشاء منصة إلكترونية

كما جرى مناقشة اقتراح إنشاء منصة إلكترونية لتسهيل عملية نقل وتبادل الخبرات والمعلومات لدول القارة، وإعداد قواعد بيانات موحدة، ومرصد أفريقي موحد، للمساعدة في متابعة آخر المستجدات ورصد جميع التطورات في مجال التنمية الحضرية والمستوطنات البشرية.

وطالب بإضافة بند خاص بإتاحة تمويل خاص للبنية التحتية قبل الانتهاء من صياغة رؤية التنمية الحضرية الأفريقية، لتتمكن الدول الأفريقية من التوسع العمراني وتنفيذ مشروعات التنمية الحضرية بصورة أكثر مرونة.

وأضاف أنه جرى الاتفاق خلال جلسه العمل على عقد منتدى حضري لأفريقيا، كحدث تحضيري قبل استضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي 2024، لتوحيد أجندة القارة الأفريقية.

كما جرى الاتفاق على تنظيم يوم للمستوطنات البشرية للقارة الأفريقية يجرى عقده سنويا، للتركيز على قضايا التنمية العمرانية المستدامة بالقارة وعرض الممارسات الجديدة في هذا المجال.