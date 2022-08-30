الغردقة وشرم الشيخ ضمن أفضل 25 مقصدا سياحيا في العالم

اختار موقع Tripadvisor مدينتي الغردقة وشرم الشيخ ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم خلال العام الجاري 2022 للسائحين من محبي الطبيعة المشمسة الدافئة، وذلك وفقا للقائمة التي تتضمن 25 مقصدا سياحيا التي أعدها الموقع بناء على آراء السائحين من خلال تجاربهم السياحية في مختلف المقاصد.

طبيعة خلابة تتمتع بها مدينة الغردقة

أوضح الموقع أن مدينة الغردقة التي تقع على ساحل البحر الأحمر تتمتع بالطبيعة الخلابة والمقومات السياحية من بينها الشعاب المرجانية الرائعة والمياة الفيروزية الساحرة لممارسة التزحلق على الأمواج، هذا بالإضافة إلى ما شهدته المدينة من تطور كبير في العقد الماضي، ما يجعلها تشهد إقبالا كبيرا من الزائرين.

وأشار إلى أنها تعتبر من أفضل الشواطئ بالنسبة للسائح الأوروبي، إذ يمكنه الاستمتاع بممارسة رياضة الغوص والسنوركلينج ومشاهدة الدلافين، وغيرها من الأنشطة البحرية.

وعن مدينة شرم الشيخ، أشار الموقع إلى أنها تمتاز بالحياة البحرية المتنوعة ومئات الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، ما يجعلها منطقة جذب للغواصين والسائحين من محبي السياحة البيئية.

«شرم الشيخ» واحدة من أهم المحميات الطبيعية المائية

أوضح أن ما شهدته مدينة شرم الشيخ من تطور ونمو اقتصادي جعلها أحد أفضل المنتجعات السياحية الفاخرة، هذا بالإضافة إلى أن بها محمية رأس محمد التي تعد واحدة من أهم المحميات الطبيعية المائية في مصر والعالم.

تجدر الإشارة إلى أن موقع Tripadvisor يعد من أشهر المواقع السياحية المتخصصة في تقييمات المقاصد السياحية وفقا لتجارب الزائرين، إذ اختار هذا العام مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها، ومدينة القاهرة ضمن أهـم 10 وجهات استطاعت تحقيق أكبر زيادة سنوية، ومدينتي القاهرة والأقصر ضمن أفضل وأشهر 22 وجهة سياحية لزيارتها على مستوى العالم خلال العام الجاري.

جدير بالذكر، أن هذه الاختيارات تأتي طبقا للتعليقات والتقييمات التي يدونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها والأنشطة التي تمارس، بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم في الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بموقع Tripadvisor.