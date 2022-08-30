شركات السياحة: إعلان أسعار برامج العمرة رسميا بعد معرفة عدد التأشيرات

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عددا كبيرا من شركات السياحة المصرية قاربت على الانتهاء من توثيق عقود وكالة العمرة.

وذكر «عنبي»، أن كل عقود وكالة العمرة بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها السعودية ستكون هذا العام معتمدة من قبل وزارة الخارجية السعودية، ولا يمكن لأي شركة سياحة مصرية تنظيم رحلات العمرة دون تعاقدها مع وكالة سعودية.

الوكيل السعودي يتعاقد مع 5 شركات سياحة مصرية بحد أقصى

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«الوطن»، أنه يحق لأي وكيل سعودي التعاقد فقط مع 5 شركات مصرية، لافتا إلى أن عدد الوكلاء السعوديين العاملين حاليا يكفي لإجراء تعاقدات مع كل شركات السياحة المصرية الراغبة في تنظيم العمرة.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة هذا العام 2000 شركة، مشيرا إلى أن آخر موعد لتوثيق عقود وكالة العمرة هو يوم 21 سبتمبر المقبل.

أسعار برامج عمرة المولد النبوي

وأشار «عنبي» إلى أن شركات السياحة ستقوم بعد الانتهاء من إجراءات توثيق عقود العمرة بالإعلان عن تنظيم رحلات العمرة، والتي ستنطلق رسميا خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتابع «شركات السياحة تنتظر حاليا معرفة أعداد التأشيرات الخاصة بالعمرة وحصة كل شركة من تأشيرات العمرة بكل شهر من أشهر موسم العمرة هذا العام، وعددها 6 أشهر، فضلا عن إعلان شركات الطيران أسعار تذاكر السفر للعمرة، حتى تعلن الأسعار الرسمية لبرامج العمرة».

وأوضح أنه بعد ارتفاع أسعار الريال السعودى مؤخرا مقابل الجنيه، فإن الأسعار المتوقعة لرحلات عمرة المولد النبوى لن تقل عن 28 ألف جنيه، وذلك حال كانت أعداد تأشيرات العمرة كبيرة، وحال كانت أعداد تأشيرات العمرة قليلة فإن أسعار البرامج خلال المولد النبوى ستتجاوز حاجز 30 ألف جنيه، وذلك بالنسبة للبرنامج الإقتصادى الذي تتراوح مدته ما بين 10 إلى 15 يوما.