«مستثمرو السياحة»: نستهدف جذب وفود سياحية كبيرة خلال الشتاء المقبل

قال محمد فلا، عضو جمعية «مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر»، إنّ القطاع السياحي المصري يستهدف جذب أعداد كبيرة من السياح الأجانب خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل وخاصة سياح أوربا، لافتًا إلى أن مصر تعتبر من أهم دول العالم مقدرة على جذب السياح الأوربيين في فصل الشتاء.

مميزات المدن السياحية المصرية

وأوضح أن اعتدال درجات الحرارة بالمدن السياحية المصرية لاسيما شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم جعلت من المقصد السياحي المصري واحدًا من أهم المقاصد في العالم التي يتوجه إليها السائح الأوربي في فصل الشتاء، خاصة وأن غالبية الشواطئ الأوربية تتحول إلى جليد في تلك الفترة.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن الأزمات التي مرت بها دول العالم ولاسيما الدول الأوربية باعتبارها السوق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر خلال الـ 3 سنوات الماضية بسبب جائحة كورونا وما تبعها من أزمات اقتصادية كبرى، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي، أثرت سلبا على الحركة السياحية الوافدة لمصر.

ولفت إلى أن القطاع السياحي المصري يتطلع لجذب أعداد جيدة من السياح الأوربيين خلال فصل الشتاء المقبل لاسيما في ظل الحديث عن وجود أزمة طاقة في أوربا خلال الشتاء المقبل كأحد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

%65 من السياح الذين يزورون مصر قادمين من أوربا

ومن جهته قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية «مستثمرو السياحة بجنوب سيناء»، إنّ الحركة السياحية الوافدة لمصر من أوربا تُمثل أكثر من 65% من إجمالي الحركة الإجمالية من السياح التي تستقبلها مصر سنويًا.

وأوضح أن المدن السياحية المصرية الشاطئية مثل مرسى علم وشرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى الأقصر وأسوان تعد من أهم المدن التي يرغب جزء ليس بالقليل من السياح الأوربيين في زيارتها لاسيما في فصل الشتاء.

وتابع: «الإمكانات التي تملكها مصر من اعتدال درجات الحرارة، إضافة إلى مستوى الأسعار المنخفض مقارنًة بجودة الخدمات المقدمة، جذب أعداد جيدة من سياح أوربا»، موضحًا أن هناك تخوفات حالية في أوروبا من أن نقص إمدادات الغاز الروسي قد يعرض المواطنين الأوربيين من كبار السن للخطر وهو ما يجب العمل عليه من الآن لجذب تلك الفئات لقضاء الشتاء بالمدن السياحية المصرية لاسيما وأن عددهم يتخطى 100 مليون مواطن.