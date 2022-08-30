«الغرف التجارية»: انفراجة في أزمة البن خلال أيام بعد تدخل الحكومة

اقتربت أزمة نقص البن والشاي في الأسواق المصرية من الحل بعد ما تدخلت وزارة المالية اليوم بحزمة من الإجراءات الاستثنائية لتيسير خروج البضائع والواردات من المنافذ الجمركية المختلفة.

شعبة البن: انفراجة في أزمة البن خلال أيام

وقال حسن فوزي رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية، إن ما أعلنته وزارة المالية اليوم من إجراءات كفيل بإنهاء أزمة نقص البن في الأسواق المصرية في غضون أيام لتكفي احتياجات الأسواق المحلية.

وتابع «فوزي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن أزمة نقص البن في الفترة الماضية كانت تتعلق بتوقف وتكدس البضائع والواردات في المنافذ الجمركية مما قلل من حجم المخزون الاستراتيجي من البن، لكن تدخل الحكومة المصرية اليوم بحزمة إجراءات سينهي الأزمة تمامًا متوقعًا انتهاء أزمة نقص البن خلال أيام قليلة.

وزارة المالية تعلن حزمة إجراءات استثنائية للتيسير على المستوردين

وأعلنت وزارة المالية صباح اليوم في بيان رسمي، عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية لتيسير خروج البضائع والواردات من المنافذ الجمركية المختلفة، وتضمنت حزمة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة اليوم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستوردين المتظاهرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.

كما تضمنت إجراءات وزارة المالية، وفق البيان الرسمي خفض الأعباء الخاصة بتكلفة الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة علاوة على الإفراج خلال أيام عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج 4» بالتنسيق مع «المركزي» و«التجارة والصناعة».