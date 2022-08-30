«المهن التمثيلية» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مروج شائعة وفاة عفاف شعيب

تقدم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام، ضد مروج شائعة وفاة الفنانة القديرة عفاف شعيب، صباح اليوم.

بيان نقابة المهن التمثيلية

وقال بيان نقابة المهن التمثيلية، الصادر عن مكتب محامي النقابة شعبان سعيد: «المستشار النائب العام.. تحية طيبة وبعد.. مقدمه لسيادتكم، شعبان سعيد المحامي بالنقض بصفتي وكيلا عـن الدكتور أشرف حسن زكي، بصفته نقيبا للمهن التمثيليه، وأتشرف بعرض الآتي:

1- بتاريخ 30/ 8/ 2022، انتشـر منشور على مـوقع «فيسبوك»، بحساب معنون «ست بیت شاطرة ولهلوبة»، وهذا المنشور يعرض صورة للفنانة عفاف شعيب، منسوب صدوره لهذه الصفحة، مدون على صورتها هـذه العبارة «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الموت يفجع الفنانة عفاف شعيب والحزن يخيم على العائلة».

2- وإذ خرجت الفنانة عفاف شعيب، وجميع أفراد عائلتها وكذبوا هذا الخبر، ما تسبب لهم جميعا في ذعر شديد جراء هذا الخبر الكاذب، والمنشور على تلك الصفحة، وتلقت الفنانة عفاف شعيب، عدد كبيـر مـن الاتصالات الهاتفية من أقاربها وأصدقائها.

3- وحيث أن نقابة المهن التمثيلية انزعـت بما نشر واعتبرته ترويجا لشائعات كاذبة إزعاج لفنانة قديرة بحجم الفنانة/ عفاف شعيب، وذلـك بهدف جمع الكثير من المشاهدات والتفاعلات للصفحة، وكان ذلـك بغرض التربح من نشر هذه الأخبار الكاذبة.

وأعربت نقابة المهن التمثيلية عن بالغ تقديرها لها كونها صاحبة مشوار فني طويل، وحذرت من نشر هذه الشائعات الكاذبة، التي تسبب الذعر والأذى لرموز مصر الفنية.