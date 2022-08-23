أشرف زكي وناصر عبدالرحمن أبرز حضور حفل ياسين التهامي في محكى القلعة

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور حفل الشيخ المنشد ياسين التهامي، فى الليلة السابعة من فعاليات مهرجان محكى القلعة.

حفلة تانيا قسيس ودينا الوديدي غدا

كان من أبرز الحاضرين الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والسيناريست ناصر عبد الرحمن، والمخرج رؤوف عبد العزيز.

يشهد الحفل حضور جماهيري غفير، نظرا للشعبية الجارفة التي يتمتع بها الشيخ ياسين التهامي، كما سبقه فقرة خاصة لفرقة مواويل.

انتهاء فعاليات الدورة الـ30 يوم 31 أغسطس

بدأت فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، يوم الأربعاء الماضي الموافق 17 أغسطس، على مسرح المحكى، وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يشارك في إحياء فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القلعة، كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة، بقيادة الدكتور راجي المقدم، وعدد من الفنانين منهم، علي الحجار، نوال الزغبي، مدحت صالح، مصطفى حجاج، وغيرهم.

اما الحفل الختامي، سيكون فى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، بحفل كبير للموسيقار عمر خيرت.

اما الغد، فسيكون حفلا غنائيا للفنانة اللبنانية تانيا قسيس، والفنانة دينا الوديدي.