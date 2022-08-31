القصة الكاملة لإنهاء حياة طفل على يد زوج والدته.. «خنقه بسبب صوت ضحكاته»

خرجت الأم كعادتها كل صباح لعملها بإحدى مزارع الدواجن، وتركت طفليها مع زوجها الذي تستأمنه عليهما، لكنها لم تك تعلم أن خبر وفاة طفلها «محمد» صاحب الـ 5 سنوات، سيصلها ويقع عليها كالصاعقة، بعد أن تركته وصوت ضحكاته يملأ المنزل، بحسب حديثها عن تفاصيل الواقعة أمام جهات التحقيق.

لم تكن تتخيل الأم أن صوت ضحكات ابنها سيكون سببًا في وفاته على يد زوجها، لم يرحم توسلاته وآهاته، ولم يكتف برطم رأسه الهشة مرتين في الأرض، بل ازداد الزوج قسوة عندما بدأ الطفل في التنفس بصعوبة إذ لاحقه بضربة أخرى، ثم استعان بخرطوم وخنقه به، وكأنه ينتقم منه، بعد أن أزعجه صوته وهو يلعب، ولم يتركه إلا بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة أمام شقيقته.

«أخويا محمد قطع النفس، بابا هاني موته».. بصرخات عالية وأنفاس متقطعة هرعت «هنا» شقيقة «محمد» المجني عليه للخارج لتستنجد بالجميع لإنقاذ شقيقها من الموت بعدما هرب زوج والدتها.

وخلال لحظات تجمع الجيران وحملوا الطفل لأقرب طبيب أملًا في إنقاذه، لكنه كان فارق الحياة.

تفاصيل الجريمة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا من مأمور مركز شرطة المنصورة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى شربين، حول وصول طفل يدعى «محمد» لم يتجاوز الـ 5 سنوات، وعلى جسده آثار تعذيب، بعد وصلة تعذيب على يد زوج والدته «هاني»، أثناء تواجد والدته «سماح» بالعمل، وجرى نقل جثمان الطفل لمشرحة المستشفى الدولي بالمنصورة.

أقوال شقيقة الطفل المجني عليه

وقالت «هنا» شقيقة الطفل المجني عليه في محضر الشرطة، إن زوج والدتها «هاني» تعدى على شقيقها بالضرب بخرطوم، بسبب لهوه ثم رطم رأسه 3 مرات في الحائط ثم خنقه بالخرطوم، حتى انهار الطفل.

وأوضحت: «بعدها قطع شقيقها النفس، فحاول إفاقته لكنه فشل، وتركه وهرب».

وأمرت النيابة العامة بتحويل الطفل لمشرحة المستشفى الدولي بالمنصورة، لتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وجار استخراج تصريح الدفن لتشييع جثمانه لمثواه الأخير.

قال المحامي أشرف ناجي، إن العقوبة التي تنتظر المتهم هي السجن المشدد، إذ يعاقب قانون العقوبات كل من ضرب أو عذب الطفل وإحداث عاهة به أدت إلى الوفاة بعد سبق إصرار وترصد بالسجن من مدة 5 لـ 10 سنوات.