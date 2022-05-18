عرض فتاة الزاوية الحمراء على الطب الشرعي.. اعتدى عليها زوج والدتها

قررت جهات التحقيق عرض فتاة تبلغ من العمر 19 سنة، على الطب الشرعي، بعدما اتهام زوج والدتها باغتصابها، وذلك لبيان إذا كانت المجني عليها تعرضت للاغتصاب من عدمه، وبيان إذا كانت حاملا جراء هذا الاغتصاب من عدمه، وطلبت جهات التحقيق بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

الأم تتهم الزوج

تلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من ربة منزل تفيد قيام زوجها باغتصاب ابنتها، وأضافت في البلاغ أن نجلتها تعرضت للاغتصاب من قبل المتهم قبل 5 سنوات وظلت تمارس الجنس معه طيلة تلك السنوات عن طريق تهديدها بفضحها، وأوضحت المبلغة بأن نجل المتهم طلب من نجلتها المجني عليها أن يتقدم للزواج منها، فصارحته وأبلغته بأنها ليست عذراء وأنه تم اغتصابها من قبل والده قبل 5 سنوات وأنها طيلة تلك الفترة تمارس معه الجنس نظير عدم فضح أمرها، وأشارت ربة المنزل بأن نجل المتهم أخبرها باعتراف المجني عليها، فواجهت نجلتها بتلك المعلومات واعترفت لها بصحتها، وبسؤال المجني عليها أيدت أقوال والدتها وقالت بأنها حملت منه سفاحا، بحسب ما جاء في التحقيقات.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته بأقوال المبلغة، أنكر الاتهام وأضاف بأن المجني عليها سيئة السمعة وسبق وأن تركت المنزل وظلت فترة كبيرة لا تعلم والدتها عنها شيئا، وعادت بعد فترة مرة أخرى إلى المنزل رافضة الإفصاح عن المكان الذي كانت تقيم فيه فترة غيابها، وفق ما جاء في التحقيقات.

حبس المتهم

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على جهات التحقيق، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت جهات التحقيق عرض المجني عليها على الطب الشرعي للكشف عن العذرية، وبيان إذا ما كانت حاملا من عدمه.