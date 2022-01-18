مصرع طفل على يد زوج والدته.. عذّبه حتى الموت

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، إثر تعرضه للتعذيب على يد زوج والدته في دائرة قسم شرطة حلوان، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها بشأن الواقعة وملابساتها، كما قررت استدعاء والدي المجني عليه لسماع أقوالهما في الواقعة وملابساتها، وضبط وإحضار المتهم.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارا من المستشفى بوصول طفل جثة هامدة ويشتبه في وفاته، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل يدعى «سيد هاشم» (3 أعوام)، وبالفحص تبيّن أنّ الطفل يرتدي كامل ملابسه، وعليه آثار إصابات في الوجه وجميع أنحاء الجسم.

التحريات

وكشفت التحريات عن أنّ والدي الطفل منفصلين، والطفل مقيم مع والدته وزوجها بعد ارتباطها بآخر، كما أضافت التحريات أنّ زوج والدة الطفل دائم الاعتداء عليه بالضرب والتعذيب، وتعرّض يوم الواقعة لضرب مبرح على يد زوج والدته حتى فقد الوعي.

وتابعت التحريات أنّ والدة الطفل ذهبت به إلى المستشفيى وادّعت أنّه سقط من أعلى الدرج، وبالكشف عليه تبيّن أنّه فارق الحياة، وجرى التحفظ على والدة المجني عليه، وجار ضبط وإحضار زوجها المتهم.

العثور على جثة شاب مشنوق داخل منزله

في وقت سابق، تم العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل شقته في مدينة الشروق، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وتبين العثور على جثة شاب يدعى «السيد. م. م. ع» ويبلغ من العمر 28 عامًا.

وبعد إجراء التحريات اللازمة والفحص، تبيّن أنّ الضحية كان يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية أو نزيف داخلي، ولكن تبين وجود آثار للخنق حول منطقة الرقبة.