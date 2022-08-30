اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «يعيش اللي يخضّرها»
استجابة واسعة للمشاركة فى المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»
كتب:
محمد عاشور
08:07 م | الثلاثاء 30 أغسطس 2022
عدد الوطن الصادر الأربعاء 31 أغسطس
تغطيات ومتابعات وملف خاص، ومقالات لكبار الكتاب، تقرأها في عدد جريدة «الوطن»، غدًا، الصادر الأربعاء 31 أغسطس.
تقرأ في الصفحة الأولى
- «يعيش اللي يخضّرها».. استجابة واسعة للمشاركة في المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»
- حملات تشجير في كل شبر بمصر.. زراعة أشجار وتطوير الحدائق بالمحافظات
- بـ«النوع والموقع».. خطة «بحوث البساتين» عن الأشجار المناسبة لكل مناطق الجمهورية
- خارطة «تخضير مصر».. مبادرات حكومية وشبابية
- السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع «إيني» الإيطالية لاستكشاف الغاز والبترول
- «الإحصاء»: انخفاض معدل العمالة بين الأطفال وتراجع التقزم
تقرأ في الصفحة الثانية
- «فؤاد»: اجتماع «مجموعة العشرين» سيتخذ إجراءات لمواجهة تغير المناخ
- «النقل» تطلق استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت الأجنبية في الموانئ المصرية
- «الداخلية» توجه قوافل طبية لقرى «حياة كريمة» بالبحيرة والإسماعيلية
- «الإسكان»: تسريع تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين»
- «إعلام الوزراء»: خطة شاملة لتطوير «حديقة أنطونيادس»
- دينا عبد المنعم أول سيدة تترأس شركة بـ«الإنتاج الحربي»
- «هدى» تتبرع بكليتها لإنقاذ شقيقها: نحتاج 13 ألف جنيه شهريًا
تقرأ في الصفحة الثالثة
- الحكومة: دعم رئاسي لـ«توطين صناعة السيارات».. وحوافز لجذب المستثمرين
- وزير الدفاع: نحافظ على أعلى درجات الاستعداد القتالي
- «آمنة»: مستعدون لنقل «حياة كريمة» إلى مدغشقر
- إغلاق تقليل الاغتراب.. ووضع الحدود الدنيا لـ«الأهلية»
- مراجعة نماذج إجابة امتحانات «ملاحق الثانوية» قبل التصحيح
- «الصدر» يدعو أنصاره للانسحاب ووقف الاحتجاجات
- باكستان: نحتاج 10 مليارات دولار للإعمار من الفيضانات
- «الكهرباء»: مصر ستكون جسرًا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا
- «الصحة»: اهتمام رئاسي كبير بـ«التأمين الشامل»
- ختام الدوري: الأهلي يهزم سيراميكا كليوباترا بـ«رباعية»
- وزيرة الهجرة تبحث حل مشكلات الطلاب الدارسين في أوكرانيا
في الصفحة الرابعة تقرأ
- القوات المسلحة تحصد المركز الأول عالميا في «حوكمة المحاجر»، وتوقف عقودًا من إهدار «ثروات مصر الطبيعية»
- رئيس «المصرية للتعدين» بعد عامين من إدارة «المحاجر والملاحات» لـ«الوطن»: نعظم الاستفادة من الخامات التعدينية دون تصديرها في صورة مواد خام ونستغلها بالصناعة
- مقال للدكتور خالد منتصر تحت عنوان «هل تستحق (شفاعات) هذه النهاية؟
- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «شارع الآلام»
تقرأ في الصفحة الخامسة
- ملف خاص عن 100 مليون شجرة تحت عنوان «يعيش اللي يخّضرها»
- خريطة الأنواع الشجرية لكل موقع بالجمهورية
الصفحة السادسة
- شرم الشيخ: استعدادات لافتتاح أول حديقة ذكية في مصر على 110 آلاف متر
- جنوب سيناء: زراعة 10 آلاف شجرة وشتلة زيتون.. وتوزيع 1000 شجرة ليمون على «الطور»
- شمال سيناء: توزيع آلاف الشتلات من أشجار «الزيتون واللوز» على المزارعين في القرى
- الإسماعيلية: حديقة «المعرفة» متنفس أخضر للأهالي وافتتاح 10 حدائق في 2021
- الفيوم: غرس 10 آلاف شجرة وتدوير مخلفاتها ضمن «أشجار بلا كوارث»
- البحر الأحمر: غابات «جوجوبا وجيتروفا» على 3 آلاف فدان في «الغردقة»
الصفحة السابعة
- القاهرة: حملات موسعة لتطوير المساحات الخضراء والحدائق العامة الكبرى
- الدقهلية: زراعة «كافور وجازورينا وبونسيا» في القرى والمدن
- الإسكندرية: 3 آلاف شجرة مثمرة تنهي التصحر في «برج العرب»
- القليوبية: برتوكول مع «البيئة» لتشجير المناطق الصناعية للحد من التلوث
- الشرقية: 10 آلاف شجرة مثمرة بالمحاور الرئيسية ومداخل المدن.. ومستهدف زراعة 4 ملايين
- سوهاج: «أحلى وهي خضرا» تستهدف زراعة 3 ملايين شجرة و 5 أفدنة لإقامة حديقة مركزية والتجهيز لإقامة غابة شجرية
الصفحة الثامنة
- خبراء في زراعة الأشجار يرسمون خارطة «تخضير مصر»- رئيس «بحوث الغابات»: الأشجار تزيد الإنتاج الزراعي وتحمي الطرق والمنشآت
- «الزراعيين»: 100 ألف شجرة «توت» على الترع والمصارف
الصفحة التاسعة
- أستاذ أمراض الدواجن: الصناعة صامدة رغم التحديات .. والفترة المقبلة ستشهد انتعاشًا
- مقال لـ دينا أبو المجد تحت عنوان «رجل على أرض مصر»
- وزير الزراعة الأسبق: لابد من توفير متطلبات الزراعة التعاقدية للذرة الصفراء
- رئيس «تكنو ساينس»: التوسع في أصناف محاصيل جديدة تتماشى مع التغيرات المناخية
- مقال للدكتور أحمد محمد حنفي تحت عنوان «مشروع المليون صوبة زراعية في الأراضي غير الصالحة»
الصفحة العاشرة
- «التعليم العالي»: طفرة غير مسبوقة في قطاع الجامعات وإتاحة تخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل
- تصنيف «التايمز» يضع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في صدارة ترتيب الجامعات المصرية في جودة التعليم
الصفحة الحادية عشر
- «الوطن» تفتح ملف دليل الطالب في اختيار الكلية المناسبة
الصفحة الثانية عشر (الأخيرة)
- «الاسم صيدلي» .. وفي الأصل فنان
- «سيلفانا» تبدع بالرصاص والفحم .. وتحلم بمعرض
- «مارك» بين المسرح وشركات الأدوية: الموهبة سر النجاح
- «كيرلس» صاحب حنجرة ذهبية: بحب الدندنة
- «مارين» من الحفلات إلى عالم «السوشيال ميديا»
- معالم سياحية على جدارية «سما» لتجميل مطار القاهرة
- وزيرة البيئة تمنح «الوطن» جائزة الصحافة المرئية