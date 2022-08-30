اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «يعيش اللي يخضّرها»

تغطيات ومتابعات وملف خاص، ومقالات لكبار الكتاب، تقرأها في عدد جريدة «الوطن»، غدًا، الصادر الأربعاء 31 أغسطس.

تقرأ في الصفحة الأولى

- «يعيش اللي يخضّرها».. استجابة واسعة للمشاركة في المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»

- حملات تشجير في كل شبر بمصر.. زراعة أشجار وتطوير الحدائق بالمحافظات

- بـ«النوع والموقع».. خطة «بحوث البساتين» عن الأشجار المناسبة لكل مناطق الجمهورية

- خارطة «تخضير مصر».. مبادرات حكومية وشبابية

- السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع «إيني» الإيطالية لاستكشاف الغاز والبترول

- «الإحصاء»: انخفاض معدل العمالة بين الأطفال وتراجع التقزم

تقرأ في الصفحة الثانية

- «فؤاد»: اجتماع «مجموعة العشرين» سيتخذ إجراءات لمواجهة تغير المناخ

- «النقل» تطلق استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت الأجنبية في الموانئ المصرية

- «الداخلية» توجه قوافل طبية لقرى «حياة كريمة» بالبحيرة والإسماعيلية

- «الإسكان»: تسريع تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين»

- «إعلام الوزراء»: خطة شاملة لتطوير «حديقة أنطونيادس»

- دينا عبد المنعم أول سيدة تترأس شركة بـ«الإنتاج الحربي»

- «هدى» تتبرع بكليتها لإنقاذ شقيقها: نحتاج 13 ألف جنيه شهريًا

تقرأ في الصفحة الثالثة

- الحكومة: دعم رئاسي لـ«توطين صناعة السيارات».. وحوافز لجذب المستثمرين

- وزير الدفاع: نحافظ على أعلى درجات الاستعداد القتالي

- «آمنة»: مستعدون لنقل «حياة كريمة» إلى مدغشقر

- إغلاق تقليل الاغتراب.. ووضع الحدود الدنيا لـ«الأهلية»

- مراجعة نماذج إجابة امتحانات «ملاحق الثانوية» قبل التصحيح

- «الصدر» يدعو أنصاره للانسحاب ووقف الاحتجاجات

- باكستان: نحتاج 10 مليارات دولار للإعمار من الفيضانات

- «الكهرباء»: مصر ستكون جسرًا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا

- «الصحة»: اهتمام رئاسي كبير بـ«التأمين الشامل»

- ختام الدوري: الأهلي يهزم سيراميكا كليوباترا بـ«رباعية»

- وزيرة الهجرة تبحث حل مشكلات الطلاب الدارسين في أوكرانيا

في الصفحة الرابعة تقرأ

- القوات المسلحة تحصد المركز الأول عالميا في «حوكمة المحاجر»، وتوقف عقودًا من إهدار «ثروات مصر الطبيعية»

- رئيس «المصرية للتعدين» بعد عامين من إدارة «المحاجر والملاحات» لـ«الوطن»: نعظم الاستفادة من الخامات التعدينية دون تصديرها في صورة مواد خام ونستغلها بالصناعة

- مقال للدكتور خالد منتصر تحت عنوان «هل تستحق (شفاعات) هذه النهاية؟

- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «شارع الآلام»

تقرأ في الصفحة الخامسة

- ملف خاص عن 100 مليون شجرة تحت عنوان «يعيش اللي يخّضرها»

- خريطة الأنواع الشجرية لكل موقع بالجمهورية

الصفحة السادسة

- شرم الشيخ: استعدادات لافتتاح أول حديقة ذكية في مصر على 110 آلاف متر

- جنوب سيناء: زراعة 10 آلاف شجرة وشتلة زيتون.. وتوزيع 1000 شجرة ليمون على «الطور»

- شمال سيناء: توزيع آلاف الشتلات من أشجار «الزيتون واللوز» على المزارعين في القرى

- الإسماعيلية: حديقة «المعرفة» متنفس أخضر للأهالي وافتتاح 10 حدائق في 2021

- الفيوم: غرس 10 آلاف شجرة وتدوير مخلفاتها ضمن «أشجار بلا كوارث»

- البحر الأحمر: غابات «جوجوبا وجيتروفا» على 3 آلاف فدان في «الغردقة»

الصفحة السابعة

- القاهرة: حملات موسعة لتطوير المساحات الخضراء والحدائق العامة الكبرى

- الدقهلية: زراعة «كافور وجازورينا وبونسيا» في القرى والمدن

- الإسكندرية: 3 آلاف شجرة مثمرة تنهي التصحر في «برج العرب»

- القليوبية: برتوكول مع «البيئة» لتشجير المناطق الصناعية للحد من التلوث

- الشرقية: 10 آلاف شجرة مثمرة بالمحاور الرئيسية ومداخل المدن.. ومستهدف زراعة 4 ملايين

- سوهاج: «أحلى وهي خضرا» تستهدف زراعة 3 ملايين شجرة و 5 أفدنة لإقامة حديقة مركزية والتجهيز لإقامة غابة شجرية

الصفحة الثامنة

- خبراء في زراعة الأشجار يرسمون خارطة «تخضير مصر»- رئيس «بحوث الغابات»: الأشجار تزيد الإنتاج الزراعي وتحمي الطرق والمنشآت

- «الزراعيين»: 100 ألف شجرة «توت» على الترع والمصارف

الصفحة التاسعة

- أستاذ أمراض الدواجن: الصناعة صامدة رغم التحديات .. والفترة المقبلة ستشهد انتعاشًا

- مقال لـ دينا أبو المجد تحت عنوان «رجل على أرض مصر»

- وزير الزراعة الأسبق: لابد من توفير متطلبات الزراعة التعاقدية للذرة الصفراء

- رئيس «تكنو ساينس»: التوسع في أصناف محاصيل جديدة تتماشى مع التغيرات المناخية

- مقال للدكتور أحمد محمد حنفي تحت عنوان «مشروع المليون صوبة زراعية في الأراضي غير الصالحة»

الصفحة العاشرة

- «التعليم العالي»: طفرة غير مسبوقة في قطاع الجامعات وإتاحة تخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل

- تصنيف «التايمز» يضع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في صدارة ترتيب الجامعات المصرية في جودة التعليم

الصفحة الحادية عشر

- «الوطن» تفتح ملف دليل الطالب في اختيار الكلية المناسبة

الصفحة الثانية عشر (الأخيرة)

- «الاسم صيدلي» .. وفي الأصل فنان

- «سيلفانا» تبدع بالرصاص والفحم .. وتحلم بمعرض

- «مارك» بين المسرح وشركات الأدوية: الموهبة سر النجاح

- «كيرلس» صاحب حنجرة ذهبية: بحب الدندنة

- «مارين» من الحفلات إلى عالم «السوشيال ميديا»

- معالم سياحية على جدارية «سما» لتجميل مطار القاهرة

- وزيرة البيئة تمنح «الوطن» جائزة الصحافة المرئية