جابر القرموطي يشيد بملف جريدة «الوطن» عن مبادرة حياة كريمة

أشاد الإعلامي جابر القرموطي، بملف جريدة «الوطن» عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعنوان «مبادرات الخير.. وش السعد على الغلابة»، قائلا: «البعض يدعي أن إنجازات حياة كريمة غير واضحة، ولكن في الحقيقة أن الخدمات والمشروعات التنموية جرى تقديمها للأسر المستحقة على مستوى المحافظات في ظل اهتمام الدولة بالمواطن».

تستهدف الأسر الأكثر احتياجا وفقرا

وأوضح القرموطي، خلال تقديمه لبرنامج «مانشيت» المذاع على فضائية «cbc»، أن المواطن متوسط الحال قد لا يشعر بالمبادرة لأنها تستهدف الأسر الأكثر احتياجا وفقرا «في ناس مستواها الاجتماعي يحتاج للدعم وبالفعل يتم دعمهم».

العمل على مستوى 1477 قرية و52 مركزا

ومن جانبه، قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إنه يجري العمل على مستوى 1477 قرية و52 مركزا لتنفيذ ما يقرب من 23 ألف مشروع، مشيرا إلى أن المبادرة أنهت ما يقرب من 7000 مشروع بنسبة 32% من إجمالي المشروعات بشكل كامل، إضافة إلى أن هناك ما يقرب من 9 آلاف مشروع بنسبة 40% من مشروعات المبادرة قيد التنفيذ في مراحل مختلفة.

الانتهاء من 1477 قرية تماما في نهاية ديسمبر المقبل

وأضاف جاد الكريم، أن هناك ما يقرب من 6 آلاف مشروع مرتبط بمشروعات الصرف والمياه تقوم بها حياة كريمة، وهناك اهتمام بتنفيذ المشروعات في أسرع جداول زمنية مع مراعاة الأزمات العالمية، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من 1477 قرية تماما في نهاية ديسمبر المقبل.