فيتش سوليوشنز: نمو قطاع البناء والتشييد في مصر بنسبة 11% خلال عام 2022

يساهم قطاع التشييد والبناء المصري، بنسبة كبيرة في الناتج القومي المحلي، باعتباره أحد أهم القطاعات التي تدعم نمو الاقتصاد وتعمل على توفير فرص العمل في جميع المشروعات القومية.

%11 نسبة نمو متوقعة

تتوقع وكالة فيتش سوليوشنز نمو قطاع البناء والتشييد في مصر بنسبة 11% في عام 2022، و9% في عام 2023 على أساس سنوي، بدعم من مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق.

نمو قطاع التشييد والبناء

توقع تقرير حديث لوكالة فيتش سوليوشنز، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي لقطاع البناء والتشييد 7.7% في المتوسط خلال الفترة من عام 2024 إلى 2031.

الاستثمار الخاص في قطاعي البنية التحتية والبناء جاذبًا للاستثمار

ووفقًا للتقرير، يظل الاستثمار الخاص في قطاعي البنية التحتية والبناء في مصر، جاذبًا للاستثمار، ويحد من تأثير الانفاق العام في قطاع البناء.

دعم معنويات المستثمرين في مصر

وأشار تقرير فيتش سوليوشنز، إلى أن الحكومة المصرية، أجرت إصلاحات في مجال الأعمال وتواصل توسيع خططها لدخول القطاع الخاص الأمر الذي يدعم معنويات المستثمرين في مصر.

مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع التشييد والبناء

ويعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مجموعة من ورش العمل في إطار سلسلة جلسات حوار الخبراء؛ لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع التشييد والبناء.

النظر في قوانين البناء واشتراطات التراخيص

وتوصلت النقاشات التي شهدتها ورش العمل إلى عدة توصيات ومقترحات أبرزها: إعادة النظر في قوانين البناء واشتراطات التراخيص، وتحديد موعد للبدء في عمليات التخارج.

ووفقًا لوزارة التخطيط، فإن نشاط التشييد والبناء في مصر استحوذ على أكثر من ثلث الزيادة للقيمة المعدلة للناتج القومي يليه قطاع الصناعة ويليه قطاع الصحة والتعليم وأنشطة الأعمال الخدمية.