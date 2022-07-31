معاونو النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية بحضور وزير العدل

شهد عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، وبحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي 2015 المعينين بالقرار الجمهوري رقم «319 / 2022»، و2016 المعينين بالقرار الجمهوري رقم «320 / 2022»، وكذا دفعة الأحكام المعينين بالقرار الجمهوري رقم «296 / 2022».

وبدأت مراسم أداء اليمين بكلمة ألقاها المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، شكر خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإصداره القرارات الجمهورية بتعيين معاوني النيابة الإدارية الجدد.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يرحب بوزير العدل

كما رحب في كلمته بالمستشار عمر مروان وزير العدل، مهنئًا معاوني النيابة الإدارية الجدد بالتحاقهم بهيئة قضائية عريقة، وأن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة المقدسة، مؤكدًا ضرورة التحلي بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور والقانون وتحقيق العدالة.

وأنهى كلمته، مؤكدًا دور أعضاء النيابة الإدارية المقدس في حماية الوطن، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون.

ومن جانبه، هنأ المستشار عمر مروان وزير العدل، المعاونين الجدد، وطالبهم بالإخلاص والتفوق والاهتمام بالعلم والاجتهاد ليكونوا خير ممثلين للهيئة القضائية العريقة، مؤكدًا أن وزارة العدل لن تدخر جهدًا في دعمهم وصقل مهاراتهم بما يكفل لهم أداء رسالتهم لمكافحة الفساد وحماية المال العام لإقامة دعائم دولة القانون تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حلف اليمين القانونية

وعقب ذلك أجريت مراسم حلف اليمين القانونية، حيث ردد المعينون الجدد القسم خلف المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وفي الختام، تبادل المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدروع التذكارية، وفقا لما صرح به المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.