نشأت الديهي: مصر حققت معجزة بكل المقاييس في إنتاج وتوليد الكهرباء

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر حققت معجزة بكل المقاييس في إنتاج وتوليد الكهرباء، رغم الصعوبات وارتفاع الأسعار، كما نجحت في زيادة الرقعة الزراعية، وأطلقت مبادرة «حياة كريمة» لتغير حياة المواطنين في القرى، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات تنفذ في كل أنحاء مصر في الوقت الراهن، وذلك خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

الدولة المصرية تتحرك في كل الاتجاهات بكل قوة

أضاف «الديهي»، أن الدولة المصرية تتحرك في كل الاتجاهات بكل قوة، ورغم الأزمة العالمية، لم تتوقف المشروعات في مصر، مشيرًا إلى أن مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، يكون من خلال التشغيل، وتوفير فرص عمل، وهذا ما حرصت عليه الدولة منذ اليوم الأول للأزمة، كما أن البعض طالب بوقف المشروعات الكبرى بسبب الأزمة الاقتصادية، لكن الدولة فضلت الاستمرار بها.

حرصت الدولة على استمرار المشروعات

أوضح الإعلامي، أنه عندما طُلب هذا الأمر، طّلب الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد تصريحاته، بضرورة النظر إلى العمال العاملين في هذه المشروعات، عند التوقف عن تنفيذ هذه المشروعات، لذلك حرصت الدولة على استمرار هذه المشروعات، لكي تظل بيوت العمال مفتوحة على حد تعبيره، كما أن البعض يروج شائعات كاذبة حول الاقتصادي المصري، لتحقيق أهداف معروفة للجميع.

ضرورة نشر وتوفير المعلومات حول الاقتصاد

وشدد نشأت الديهي، على ضرورة نشر وتوفير المعلومات حول الاقتصاد، لأن نشر المعلومة هو الطريقة الوحيدة لقتل الشائعة في المهد، فالبعض نشر معلومات غير صحيحة عن عدم قدرة الدولة المصرية على سداد ديونها، مضيفًا أن وزير المالية الدكتور محمد معيط تحدث على أن معدل الدين لم يتغير منذ العام الماضي، ولكن ارتفاع سعر صرف الدولار هو من أدى لزيادة حجم الدين ظاهريًا.

الحوار هدفه إشراك كل المشاركين في جميع القضايا

وأردف الإعلامي، أن الحوار الوطني هدفه إشراك كافة المشاركين في كافة القضايا السياسية، مشددًا على ضرورة استغلال الأزمة الاقتصادية الحالية، والعمل على تعميق التصنيع المحلي للكثير من السلع المستوردة ، مثل صناعة الأدوات الصحية، أو صناعة الأعلاف، «الناس بتستسهل وتقوم بالاستيراد من الخارج»، كما أن جهاز حماية المنافسة حذر من التصريحات حول ارتفاع الأسعار مستقبلاً.