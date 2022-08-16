نشأت الديهي: الحرائق تحدث يوميا.. ولا يجب إثارة الفتن

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك 10 آلاف حادث حريق العام الماضي بسبب الماس الكهربائي، أي 27 حادثا يوميًا، فحريق كنيسة أبو سيفين بمنقطة إمبابة بمحافظة الجيزة، يحدث في العشرات من المؤسسات يوميًا، ولكن لم يتم الاهتمام إعلاميا بهذا الأمر، بسبب أن الكنيسة هي التي تعرضت للاحتراق، وليس مؤسسة عادية، موضحًا أن هناك ضرورة لمواجهة من يثير الفتنة بكل قسوة، لأنهم يعبثون بقضايا لا يجوز أن تشهد أي عبث.

فرنسا شهدت حرائق في الغابات بسبب الجفاف

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، على «TeN»، أن الحديث عن قضية حريق كنيسة أبو سيفين بشكل سلبي يؤثر سلبًا على مصر، خاصة وأن القاهرة تتفاوض للحصول على قروض وتعمل على جذب استثمارات جديدة، «المؤسسات هتقول الوضع في مصر غير آمن»، ففرنسا شهدت حرائق في الغابات بسبب الجفاف، والتغيرات المناخية، ولم يتحدث أحد على فشل الحكومة بسبب الحريق، والجميع يتكاتف من أجل إطفاء الحرائق في أسرع وقت.

عدد الوفيات في عام 2020 بمصر وصل لـ571 ألف

وأوضح الإعلامي، أن عدد الوفيات في عام 2020 في مصر وصل لـ571 ألف مواطن، وفي عام 2021 مات 732 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن نسبة الوفيات في 2020 كانت 6.5 شخص لكل ألف، وفي 2021 كانت نسبة الوفيات 7.5 لكل ألف بسبب جائحة فيروس كورونا وخلافه، موضحًا أن متوسط وفاة المصريين في اليوم الواحد من 1500 لـ2000، وفي آخر 10 سنوات توفى 6.5 مواطن سنويًا لكل ألف، طبقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

أسباب الوفيات ناتج من الشيخوخة وكبار السن

وأضاف نشأت الديهي، أن أسباب الوفيات ناتج من الشيخوخة وكبار السن، وأمراض القلب وهي الأكثر تسببًا للوفاة، خلافا للأمراض السرطانية وضغط القلب والسكر، والكثير من الأسباب الأخرى، كما أن أكثر مرض مسبب للموت في مصر هي أمراض القلب، موضحًا أن أحد أسباب الموت في مصر هي الحوادث والحرائق، فالعام الماضي شهد 51.5 ألف حريق لأسباب مختلفة، مما أدى لوفاة 252 مواطنا، وإصابة 824 شخصا.