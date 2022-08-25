نشأت الديهي: موجة الجفاف التي تضرب أوروبا الأسوأ منذ 500 عام

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن موجة الجفاف في أوروبا خلال الوقت الحالي، هي الأسوأ منذ 500 عام، موضحا أن الأنهار في القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تحتضر، وهناك تهديد للأمن الغذائي على مستوى العالم، مشددا على أن الدولة المصرية تعمل على موجهة هذه الأزمات من خلال التوسع في إنتاج الأسماك، من خلال تطهير البحيرات، خلاف التوسع في الإنتاج الزراعي، فالعالم يشهد تغيرات حادة، ولن يبقى العالم كما هو عليه، كما أن الفترة الحالية تشهد تشكل العالم من جديد بسبب التغيرات المناخية الحادة، والأزمات الأخيرة.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن العالم يمر بكارثة قد تؤدي إلى غرق بعض الدول في التحديات، وانتهاز بعض الدول هذه الأزمة وتحويلها إلى فرصة ومنحة، فالبعض يحاول تمصير الأزمة المالية العالمية على خلاف الحقيقة، مشيرًا إلى أن الأزمة في مصر ليست ناتجة من فشل البرنامج الاقتصادي، لكن نابعة من أزمة عالمية تهدد العالم، كما أن هناك مصنع سماد توقف في بولندا، وهذا ينذر بأزمة جوع في أوروبا، فالقارة العجوز تعيش كارثة حقيقية، وهذا من شأنه أن يضغط على الاقتصاد العالمي.

الأزمة المالية الحالية عالمية

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر تنشئ في أسوان خلال هذه الفترة، أكبر مجمع للأسمدة، باستثمارات تقدر بـ20 مليار جنيه، رغم امتلاك الدولة الكثير من مصانع الأسمدة، وهذا دليل على أن الدولة المصرية لديها قراءة واعية للأزمة العالمية، مشيرا إلى أن الدولة أنشأت 12 ألف مشروع خلال السنوات الأخيرة بالقروض التي حصلت عليها، وهذا واضح في مشاريع «معاجلة المياه، أو سينز لإنتاج الكهرباء، أو محطات الإسالة»، مشددا على أن «كل ده اتعمل بجهد وتخطيط»، فالبعض يحاول أن يبشر بالأزمة: «عدم إنكار الأزمة أمر واجب، لكن محاولة التبشير بسقوط النظام الاقتصادي وتخويف المواطنين، والتأثير على الروح المعنوية يعتبر كارثة».

وأكد أن البعض يريد أن يحطم المواطن المصري معنويًا: «زي محمد ناصر، ومعتز مطر، والإخوان، كل هؤلاء مرتزقة، شغالين مأجورين من أجل إحباط هذا الشعب»، مؤكدًا أن الأزمة المالية الحالية عالمية، لافتا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث لشعبه عن الأزمة: «انتهى زمن الوفرة، سنُعاني من شتاء عصيب، على الشعب الفرنسي أن يستعد».

ولفت إلى أنه «رغم أن الاقتصاد الفرنسي يقدر بـ3 تريليون دولار، أي يماثل اقتصاد القارة الأفريقية بالكامل، إلا أن باريس تعاني من الأزمة المالية العالمية».

الأزمة المالية عالمية تعتبر تحدٍ حضاري للشعوب

وشدد «الديهي» على أن الأزمة المالية عالمية، تعتبر تحدٍ حضاري للشعوب، متابعا: «بقول للمصريين بلدنا في حاجة إلينا أكثر من أي وقت مضى، بلدنا في حاجة إلى الطبطبة، بلدنا مش محتاجة مصمصة شفايف، كما أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحدث عن رصد مجلس الوزراء 125 دولة تتحدث بشكل سيء على مصر، في محاولة لتمصير الأزمة العالمية التي تشمل العالم بدون استثناء»، مؤكدا أن «العالم يمر بأزمة اقتصادية طاحنة».